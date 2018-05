PÅ PLASS: Politiet rykket ut til Stovner etter melding om at en liten gruppe natteravner hadde blitt kastet stein på. Foto: Terje Pedersen /NTB scanpix

Steinkasting på natteravner: Én person skadet

Publisert: 19.05.18 22:29 Oppdatert: 20.05.18 00:22

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-19T20:29:37Z

Én person ble skadet da flere ungdommer kastet stein på tre natteravner på Stovner i Oslo sent lørdag. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen.

– Det er dessverre ikke blitt pågrepet noen, ettersom vi ikke fant noen som stemte overens med beskrivelsene av gjerningsmennene. Men vi etterforsker saken og oppretter sak på kroppskrenkelse, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB like før midnatt.

For andre gang på kort tid har natteravnene i Groruddalen bydel blitt kastet stein på av en gruppe ungdommer. Hendelsen skjedde på Jesperudjordet bydel Stovner.

– Én av de tre natteravnene ble truffet i hodet med stein og er sendt til legevakten for behandling. Han har fått et stort kutt og tilstanden er fortsatt uklar, sier operasjonsleder Engeseth til VG.

Operasjonslederen sier ungdommene begynte å kaste stein på de tre natteravnene etter at de hadde fått litt tilsnakk for det han betegner som dårlig oppførsel.

Mellom to og 15 personer skal ha løpt fra stedet før politiet kom til, og det ble satt inn flere patruljer i søket etter gjerningsmennene.

Lørdag kveld opplyste politiet at de ikke har gode beskrivelser på gjerningspersonene.

– Men det er sagt gutter, mørke i huden, cirka 16-18 år. En skal ha vært iført rød jakke og grå joggebukse. To skal ha hatt blå klær, cirka 185 centimeter høye, skrev politiet på Twitter.

Politiet fikk melding om saken klokka 21.28. De har avsluttet jakten på gjerningsmennene, skriver de på sin Twitter-konto kl. 22.45 lørdag.

De fornærmede blir avhørt og en sak har blitt opprettet på kroppskrenkelse.

Andre gang på én måned

Det er andre gang på under én måned at natteravner har blitt kastet stein på av en gruppe ungdommer. Sist var på Vestli. Her skal ungdommene ha ropt skjellsord og kastet stein etter natteravnene. Ingen ble skadet i hendelsen.

I etterkant besluttet Natteravnene i samråd med politiet å stoppe patruljeringen for og gjennomføre en trusselvurdering om hvorvidt det var trygt for ravnene å ferdes ute i Vestli-området. En drøy uke etterpå var natteravnene igjen på plass i bydelen . Avgjørelsen om gjenopptagelsen av patruleringen kom etter at politiet foretok en hasteansettelse av 30 nye politibetjenter for å styrke ressursene i de mest belastede områdene i byen.

Generalsekretær Lars Norbom i Natteravnene mener at situasjonen er svært alvorlig etter å ha hørt om lørdagens hendelse.

– Det er helt forkastelig at noe slikt kan skje, og det er sterkt beklagelig. Her tenker jeg at man må sette i gang tiltak. Det kan ikke vi i Natteravnene gjøre, det er nok noe myndighetene må gjøre i større grad. Jeg tror det er nødvendig å statuere et eksempel for å få tatt området tilbake, gjennom kraftig politiinnsats. Dette er ikke noe sivile kan håndtere, sier han til NTB.

Han sier at Natteravnene vil fortsette sin dialog med politiet og politikere om situasjonen.

– Det er veldig alvorlig at vi blir angrepet på den måten. Vi er et sivilt tiltak som ikke utgjør noen trussel mot noen grupper, sier han.

Denne artikkelen handler om Natteravnene