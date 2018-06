GRATIS FROKOST. – Vi ser helt klart at pilen har snudd og at positiviteten råder, sier rektor ved Bjøråsen skole Jarle Dukic Sandven. Gratis frokost til alle elevene er et av tiltakene skolen har satt i gang etter at rektoren varslet om gjengkultur, narkotikasalg, rus og trusler i ungdomsmiljøet i mars. Foto: Tore Kristiansen

Rektor slo alarm om ungdomskriminalitet - slik tok skolen grep

Publisert: 18.06.18 09:14

INNENRIKS 2018-06-18T07:14:31Z

I mars varslet Romsås-rektor Jarle Dukic Sandven om rus og narkotikasalg blant unge, vold, trusler og gettofisering på Romsås. Nå har skolen engasjert seg, og politiet har pågrepet en mindreårig lederskikkelse i en gjeng i bydelen.

Først jordbær. Så brød, smør og syltetøy.

En elev forsyner seg av frokostbordet noen av foreldrene har dandert fra klokken åtte.

– Det er ikke alle som er vant til å spise frokost hjemme, så vi får det her. Da kommer flere, og vi møter også venner og spiller tre på rad, forteller Salem Teame (11), elev ved Bjøråsen skole på Romsås i Oslo .

I mars fikk et bekymringsbrev fra rektor Jarle Dukic Sandven stor oppmerksomhet. Han varslet om unge gjengmedlemmer som nærmest terroriserer nærområdet og tvinger barn til å selge hasj på ungdomsskoler.

Også andre bydeler i hovedstaden sliter med tilsvarende utfordringer. Forrige helg kunne VG avsløre hvordan gjengen Young Bloods har bygd seg opp og herjet på Holmlia i Søndre Nordstrand bydel over ti år uten at politiet har klart å stoppe dem.

Mandag er det høring om ungdomskriminaliteten i Oslo bystyre - og rektoren ved Romsås er blant de inviterte. Høringen kan du følge på VGTV.

Mener det var på tide

En gruppe niendeklassinger sitter med krummet rygg over mattebøkene på et av de mange bordene. Praten ljomer under det høye taket, der det henger flagg fra hele verden – land elevene har kommet fra.

Det er tentamen om en halvtime. Forberedelser: Alt de har hatt om i år.

– Jeg er litt stressa, sier Alina Dar (15).

Siden Romsås-rektorens brev har det blitt arrangert beboermøter, dialogmøter med ungdommene, foreldrekafé og andre møteplasser for å forsøke å finne samhold og løsninger på Romsås. Frokosttilbud til alle elevene hver dag fra mandag til torsdag, er et av tiltakene.

Og det handler om mer enn mat. Tilbudet skal bidra til å hindre utenforskap og drop-outs, gi elevene bedre konsentrasjon, bedre samholdet på skolen og engasjere foreldrene.

– Vi har trengt det lenge. Foreldrene er ikke så inkludert i hva som skjer på skolen, sier Dar om tiltakene skolen har iverksatt.

Var ikke inkludert

– Det er foreldre som aldri er her, noen jeg aldri har snakket med. Da jeg kom til Norge for 14-15 år siden, var jeg en av dem. Jeg savnet noen som dro meg inn, sier Muna Hirsi, en av foreldrene som hjelper til under frokosten.

Siden rektors bekymringbrev ble heftig debattert, har foreldrene, med FAU-leder Camilla Kampevold i spissen, arrangert 4-5 foreldrekafeer på skolen.

Målet er å ha et samlingspunkt for foreldrene og at foreldrene skal bli mer involvert i barnas liv.

– Noen foreldre er åpne om at barna er i trøbbel, andre er sjokkerte. Det er forskjell på bevissthet rundt dette, forteller Kampevold.

Hun understreker at problemene på Romsås er knyttet til en mindre gjeng ungdommer.

– De har holdt på en stund uten at vi kanskje har skjønt hvor alvorlig det har vært, sier hun.

Foreldrene mener selv de har et ansvar.

– Man kan peke på politi og politikere og andre, men å skape et trygt miljø, er ikke bare deres ansvar. Det er også foreldrenes, sier Ghenet G. Tekle.

Det var sosiallærer Maja Dukic Sandven som kom på idéen om frokostservering, etter å ha møtt flere slitne og ukonsentrerte elever i gangene.

Hun har nå fått med Enhet for mangfold og integrering (EMI) som samarbeidspartner i frokostsatsningen, i et forsøk på å nå enda flere foreldre.

I gang med forbedringer

– Vi må komme enda tettere på den elevgruppen og de foreldrene vi ikke helt klarer å inkludere, som de vi ikke ser på foreldremøter, sier rektor Jarle Dukic Sandven.

Det er et av forbedringsområdene skolen vil ta for seg etter en intern evaluering. Frokosten blir sett på som et slags hastetiltak. Noe skolen selv tok initiativ til, mens det søkes om midler.

– Vi ser at det virker positivt. Flere elever kommer på skolen, de sitter rolig og har dialog med voksne, sier han.

Sandven roser alle tiltakene som er satt i gang i bydelen den siste tiden: Beboermøter, foreldrekafeer og økt politiinnsats.

– Jeg vet ikke hva politiet har gjort, men vi aner at de har tatt grep. De har en tilstedeværelse som har virket forebyggende, og det er ganske stille rundt de beboerne som gjorde det utrivelig, sier han.

– Åpenlys dealing

Vaktmester Roy Moen ved Ravnkollen borettslag på Romsås er ikke like positiv.

Han sier at narkotikasalget fremdeles er godt synlig.

– Politiet patruljerer her mer enn noen gang og er mer synlig enn noen gang. Men det skjer fremdeles åpenlys dealing. Ungdommen tilpasser seg politiet, vi ser dem jo hver dag. På grunn av Facebook og sånn blir disse folkene varslet i god tid. Politiet skulle vært sivile, da hadde sett så mye mer, sier han.

Jobber også skjult

Politiet er klar over at ungdommen har sine varslingsrutiner.

– Vi er klar over at ungdommene jobber på andre arenaer enn det vi ser, men vi jobber både åpent og skjult for å få hull på denne byllen, sier Gry Lene Sem, tjenesteenhetsleder i enhet øst ved Oslo politidistrikt.

Politiet skal i forrige uke ha pågrepet en mindreårig gutt på Romsås som blir sett på som en lederfigur i gjengmiljøet. Han har flere tiltalepunkter mot seg, bekrefter Sem.

– Et av tiltalepunktene er oppbevaring av narkotika. Omsetning av narkotika er en av utfordringene i området, sier hun.

Bydelsdirektør i Grorud, Øystein Eriksen Søreide, forteller at bydelen har vært opptatt av langsiktig barne- og ungdomsarbeid og peker på at fritidsklubbene spiller en viktig rolle. Derfor er åpningstidene deres utvidet og et sommertilbud for ungdom styrket.