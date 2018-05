ARBEIDSULYKKE: Én person har omkommet i Lodalen fredag formiddag. Foto: Tore Kristiansen/VG

Én omkom i arbeidsulykke i Oslo

Publisert: 25.05.18 12:21 Oppdatert: 25.05.18 12:32

Fredag formiddag omkom én person i en arbeidsulykke på Bane NORs område i Lodalen i Oslo. Politiet jobber med å kartlegge hendelsesforløpet.

Politiet fikk melding om ulykken 10.47 fredag formiddag. Personen ble bekreftet død på stedet.

– Hendelsesforløpet ønsker vi ikke å gå ut med, fordi det er så usikkert, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til VG.

– Det har skjedd i forbindelse med arbeid på stedet, opplyser han.

Politiet skriver på Twitter at de er i gang med å avhøre vitner og at de ansatte blir ivaretatt av arbeidsgiver. Havarikommisjonen for skinnegående trafikk er vaslet og vil iverksette tiltak.

Politiet skriver også at ulykken ikke favner under NSB , men en underleverandør. Området er eid av Bane NOR Eiendom.

Innsatsleder Hans-Petter Strande ønsker ikke å kommentere hendelsesforløpet eller identiteten til avdøde.

– Det ønsker jeg ikke å si noe om. Vi vet hvem vedkommende er, men vi er i gang med å varsle pårørende, forteller han.

Politiet jobber på stedet med tekniske undersøkelser i tillegg til å avhøre vitner. Området er sperret av.