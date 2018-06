FENGSLET: De to foreldrene ble varetektsfengslet i en periode om våren 2016 da politiet innledet etterforskning mot dem for dødsvold mot datteren (to md.). FOTO: NTB/SCANPIX

Foreldre siktet for dødsvold mot datteren (to md.): Henlagt av politiet

Publisert: 12.06.18 08:25 Oppdatert: 12.06.18 09:34

INNENRIKS 2018-06-12T06:25:43Z

I over to år har politiet på Romerike etterforsket et foreldrepar for dødsvold mot deres to måneder gamle datter. Nå er saken henlagt.

– Saken er henlagt etter bevisets stilling, og det er selvfølgelig riktig, sier farens forsvarer, advokat Dag Svensson, til VG.

Det var i midten av april 2016 at foreldreparet fra Romerike ble pågrepet og siktet for dødsvold mot sin to måneder gamle datter . Babyen ble rutinemessig sendt til obduksjon, hvor det blant annet ble påvist 19 ribbeinsbrudd.

Legene som foretok undersøkelsen beskrev 16 av bruddene som « gamle » og tre av bruddene som « nye » – men de konkluderte ikke med dødsårsaken.

– Han har hatt det forferdelig

Den nybakte barnefaren ble derfor siktet for dødsvold og varetektsfengslet i en periode.

– Han har hatt det forferdelig. Det er ikke bare det at han var mistenkt. Han ble også varetektsfengslet og har levd med siktelsen siden. I tillegg mistet han datteren sin, sier forsvareren, som opplyser at klienten har gått til behandling i hele etterforskningsperioden.

– Vi vil be om erstatning for den perioden. Det er snakk om oppreisning og et visst økonomisk tap i forbindelse med vareteksfengslingen, sier Svensson.

Morens forsvarer: – En stor lettelse

Advokat Gunhild Lærum er forsvarer for barnemoren. Hun forteller til VG at henleggelsen var en stor lettelse for klienten.

– Det har vært belastende. Vi har purret minst én gang i måneden og er overrasket over at etterforskningen har tatt så lang tid. Men det er nå en stor lettelse, sier Lærum.

Forsvarsadvokaten vil søke om erstatning for uberettiget straffeforfølgelse. Småbarnsmoren satt i varetekt i to uker om våren 2016.

– Det er alvorlige saker både for fornærmede og de det gjelder. Etterforskningen har tatt over to år. Det er ganske ubegripelig, sier Lærum.

Krevende

Politiadvokat Andreas Christiansen ved Øst politidistrikt opplyser til VG at det er Oslo statsadvokaembeter som har besluttet henleggelsen av saken.

– Det er en sak som er krevende å etterforske, og vi ønsket å etterforske så bredt som mulig slik at saken var best mulig opplyst ved påtaleavgjørelse, sier Christiansen til VG.

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere eventuelle økonomiske krav som kan komme fra foreldreparet.

– Men det er ikke uvanlig at slikt skjer, sier han.