Norsk statsborger siktet for drap i Rwanda i 1994

Publisert: 07.06.18 10:17 Oppdatert: 07.06.18 10:31

Politiet har pågrepet en mann, siktet for å ha deltatt i drapene på et større antall personer under folkemordet i Rwanda.

Kripos opplyser i en pressemelding at de tirsdag pågrep en mann i 50-årene, som er siktet for drap eller medvirkning til drap under folkemordet i Rwanda i 1994.

Han ble pågrepet i Nordland, og blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett torsdag.

Mannen ble norsk statsborger i 2014, og kommer opprinnelig fra Rwanda. Han kom til Norge som flyktning via UNHCR i 2006.

Tar sikte på straffeforfølging i Norge

Ifølge Kripos bygger saken på blant annet på informasjon fra rwandiske myndigheter og egne etterforskningsreiser.

Kripos mener det er grunn til å mistenke mannen for å ha deltatt i drapene på et større antall personer, hovedsakelig tutsier.

Politiadvokat Espen Hanken i Kripos sier at saken etterforskes med sikte på at videre straffeforfølging vil skje i Norge.

– Fortsatt gjenstår mye etterforskning, blant annet avhør, gjennomgang av beslag og ytterligere undersøkelser, sier han.

Ti prosent av landets befolkning ble drept

Under folkemordet i Rwanda, som varte i rundt 100 dager fra april til midten av juli i 1994, ble mellom 800.000 og en million mennesker drept.

De aller fleste tilhørte den etniske gruppen tutsi, og rundt ti prosent av landets befolkning ble drept i folkemordet.

Det anslås at opp mot 200.000 gjerningspersoner deltok i drapene.