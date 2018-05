Flygerforbundet og Babcock enige om forhandlinger

KONFLIKT: Siden mars har det vært forhandlinger mellom Babcock og norsk flygerforbund for å få til en overgang av ambulanseflygere fra Lufttransport.Foto: Frode Hansen Foto: Frode Hansen

Flygerforbundet og Babkock har blitt enige vil gå tilbake til forhandlingsbordet, tre dager før Stortingets frist for å bestemme om de skal skrote hele kontrakten med Babcock.

– Det ser ut til å bli et møte den 28. mai. Det er ikke endelig bekreftet, men det ser ut som om det passer for alle, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til VG.

Det er tre dager før fristen for å ha behandlet Rødts forslag om å skrote hele kontrakten Babcock skal hastebehandles i helse- og omsorgskomiteen.

Forrige gang britisk-svenske Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA), som skal ta over luftambulansetjenesten, forhandlet med Flygeforbundet om en avtale for pilotene, endte det i krise .

Få oversikt: Dette er luftambulansekrisen

– Avtalen løser ikke problemet

– Jeg håper at man kommer på plass med en tariffavtale som begge parter kan være enige om. Som jeg har sagt tidligere så er de vilkårene som ligger i tariffavtalen i samsvar med det de tidligere har sagt at de akseptert, sier Lothe.

Han viser til at NHO luftfart forrige onsdag opplyste at Babcock SAA sendte et forslag til tariffavtale til Norsk Flygerforbund hvor samtlige ansatte i Lufttransport FW tilbys jobb i selskapet

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen til VG mener mer må til for å unngå at luftambulansetjenesten «bryter sammen».

– Å sette seg ved forhandlingsbordet nå er et steg i riktig retning, men det løser ikke grunnen til at krisen har oppstått: Det at Regjeringen ikke lyttet til gjentatte advarsler og sikret at erfaring og kompetanse ble med videre til ny operatør gjennom krav til virsomhetsoverdragelse, sier han.

– Denne usikkerheten har medført at til nå 13 prosent av pilotene har sluttet i tjenesten. Risikoen er også stor for at ytterligere 20 piloter forlater tjenesten på andre siden av sommeren fordi de har konkrete tilbud fra andre flyselskaper, og det vil medføre at tjenesten kollapser.

Partene har forskjellig syn på hva lovnadene fra Babcock om faste ansettelser innebærer, og det er det de skal ta stilling til når de forhandler. Mer om det vil ikke Carlsen si før de setter seg ved forhandlingsbordet.

Frykter flere vil slutte

De forrige forhandlingene brøt sammen etter to måneder. Partene hadde kommet fram til et avtaleutkast som Flygerforbundet var villige til å akseptere, ifølge Carlsen. Men da det lå på bordet, valgte Babcock å bryte forhandlingene.

– Vi gjorde alt vi kunne for å unngå situasjonen vi har kommet i. Vi var blant annet villige til å kutte lønn og betingelser opptil 25 prosent, og legge vekk muligheten til kollektivt søksmål om virksomhetsoverdragelse.

Carlsen mener mener regjeringen må annullere kontrakten og sikre virksomhetsoverdragelse i en ny anbudskonkurranse, uansett hva det koster, for å unngå at tjenesten kollapser et år før en ny operatør tar over.

– Dette problemet er det samme uansett om vi kommer frem til en avtale: Det eneste som sikrer tjensten, er at folk har lyst til å være igjen i tjenesten. Det er ikke rart at folk ikke vil jobbe i en bedrift der man må leve med usikkerhet og risikere 25 prosent kutt i lønn, og leve med at det kan skje igjen hvert sjette år, sier han.

