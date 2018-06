TILTALT FOR DRAP: 16-åringen er tiltalt for drap på Marie Skuland (17) og drapsforsøk på Christine Aaneland (24). Foto: Gisle Oddstad

Viste video av drapet: – Det er graverende scener

KRISTIANSAND TINGRETT (VG) Klokken 17.26 gikk den drapstiltalte 16-åringen ut av bilen som fraktet henne til Sørlandssenteret. Snaue fire minutter senere var Marie Skuland og Christine Aaneland stukket med kniv.

– Jeg ønsker å si at det er graverende bilder, slik at alle er forberedt på at noen scener er veldig sterke, sier politibetjent Vegard Heyn ved Agder politidistrikt.

Han viser tirsdag retten en video av hendelsesforløpet på Sørlandssenteret den 26. juli i fjor, satt sammen av filmer fra overvåkningskameraer og privatpersoners smarttelefoner.

Klokken er 17.26 onsdag den 26. juli da en bil svinger inn på parkeringsplassen på Sørlandssenteret. Etter få sekunder går den drapstiltalte jenta ut av bilen og inn hovedinngangen på kjøpesenteret.

Hun hadde dagen før avtalt å møte sjåføren som påfølgende dag kjørte henne til senteret. Han skal forklare seg i retten senere tirsdag.

– Hun går rett inn i butikken, sier Heyn.

Stod og pakket varer

Videoen viser jenta gå tilsynelatende målrettet inn og gjennom butikken, klokken er da 17.27, før hun ender opp i kjøkkenavdelingen. Der leter hun etter noe i hyllen og reolene foran seg. Hun beveger seg litt frem og tilbake, og finner tilsynelatende ikke med en gang det hun leter etter.

VG skrev mandag at 16-åringen hadde søkt på kniver i Coops nettbutikk, hvor hun på forhånd skal ha valgt ut kniven hun brukte til å utføre knivstikkingen.

– Hun går rett bort og ser etter kniver, sier politibetjenten.

Et annet kamera viser sommervikar Marie Skuland som står og pakker varer i barneavdelingen i butikken, ikke langt unna der den tiltalte jenta befinner seg. Deretter fanger kameraet opp den tiltalte som går mot Marie med en tom forpakning i hendene.

– Det som utspiller seg videre skjer på baksiden av hyllen, og kamera fanger ikke opp selve bevegelsen.

På videoen er det derimot mulig å se at den tiltalte jenta gjøre et raskt utfall, før hun legger på sprang fra stedet. Tilbake ser man Marie Skuland som holder seg til magen mens hun tar seg langs butikkhyllene for å få hjelp av to personer som kommer til.

– Hun får raskt hjelp, sier politibetjenten.

Raskt stikk

16-åringen løper mot kassaområdet og beveger seg først mot en familie, fremdeles med kniven i hånden. Hun snur derimot raskt og setter kursen mot de selvbetjente kassene.

Der står Christine Aaneland alene. 16-åringen stopper opp og strekker raskt ut kniven mot siden til 24-åringen , før hun igjen setter på sprang. Klokken er nå 17.30.

– Det går fire minutter fra hun ankommer til hun løper ut, bemerker Heyn.

Den tiltalte 16-åringen reagerer tilsynelatende på videoen som blir vist i retten, og kikker ned i gulvet under nærmest hele fremvisningen. Det lange, mørke håret hennes dekker ansiktet.

Det var også klokken 17.30 at politiet mottok melding om knivstikkingen.

– Da vi kom til stedet var det mange personer utenfor Expert på Sørlandssenteret, og det var en stor uro blant publikum, sier Stian Pauchert i Agder-politiet.

Folk løp i panikk

Samtidig som Marie Skuland og Christine Aaneland ligger hardt skadet tilbake på Coop Obs, utspiller det seg dramatiske scener utenfor Sørlandssenteret. 16-åringen løper først ut på parkeringsplassen og i veibanen, der en mann løper etter henne, tilsynelatende i et forsøk på å få henne til å legge fra seg kniven. Jenta vender deretter tilbake til senteret.

I senterets ganger kan man se personer som løper i panikk, og butikkansatte tar ned gitteret på butikkene for å skjerme seg. Flere videoklipp viser 16-åringen veive og gjøre utfall med den 16 centimeter lange kniven mens hun skriker høylytt.

Flere menn, deriblant en vekter, får deretter omringet jenta i en halvsirkel mens de forsøker å roe henne ned og gi fra seg kniven. Det har nå gått flere minutter siden 16-åringen rømte fra Coop Obs.

– Da vi kom til stedet, sto det tre menn i en halvsirkel rundt jenta, en av dem sto tett på og vi vurderte at han var i umiddelbar fare, sier Pauchert.

Pågrepet etter 14 minutter

16-åringen blir deretter omringet av seks politibetjenter, som gir henne tydelig beskjed om å legge ned kniven. Hun blir deretter pågrepet klokken 17.44, 14 minutter etter at politiet fikk meldingen.

– Pågripelsen var udramatisk, legger politimannen til, og tilføyer at han kjenner igjen 16-åringen fra tidligere oppdrag.

Før drapet var jenta registrert i politiets logger 107 ganger. 89 av tilfellene ble registrert det siste halvåret før knivstikkingen.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at jeg ikke mente å drepe, men jeg hadde drapstanker. Avstanden mellom tankene og det å gjøre det, er kanskje ikke så veldig stor, men jeg ønsket ikke å drepe noen. Jeg ønsket å gjøre noe drastisk, og selve motivet var et rop om hjelp, forklarte den tiltalte jenta i retten mandag.

Hun har erkjent delvis straffskyld for drap og drapsforsøk.

Sjåføren av bilen vil forklare seg i retten senere tirsdag.