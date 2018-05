KALTE INN: Partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet. Foto: Cicilie S. Andersen

Kilder til VG: Støre anklaget Ap-klubbleder for solokjøring i opphetet møte

Publisert: 29.05.18 22:46 Oppdatert: 29.05.18 22:58

Etter at hun advarte partiledelsen mot å invitere Trond Giske på sommerfest med varslere, ble klubbleder Ingunn Yssen kalt inn og skal ha blitt refset av Ap-leder Jonas Gahr Støre. Nå er hun sykmeldt.

Inne på møtet, på Støres kontor mandag 14. mai, skal Støre ha vært sint.

Årsaken var at Yssen kvelden i forveien hadde advart partilederen mot å invitere Trond Giske til stortingsgruppens sommerfest, der flere av kvinnene som hadde varslet mot Giske for seksuell trakassering også ville være invitert.

«Som tillitsvalgt for rådgiverne mener jeg at Trond Giskes nærvær på fester vil bety at flere ansatte i praksis er utestengt. Det er ikke greit all den tid sentralstyret har konkludert med at Giske har trakassert flere kvinner, noe han selv også har beklaget. Trond Giske kan jo selv hindre at situasjonen oppstår», skrev klubblederen i en tekstmelding til VG.

«Skjelte ut»

VG har snakket med flere kilder som er kjent med hva som skal ha skjedd på møtet , som Dagens Næringsliv først omtalte tirsdag, mellom Aps partileder og lederen for fagforeningen til de ansatte i Aps stortingsgruppe.

Ifølge VGs kilder skal Yssen ha beskrevet Støre som sint og at han i løpet av et kort møte med bare de to til stede «skjelte ut» henne.

Arbeiderpartiet profilerer seg som partiet som tar arbeidstakere på alvor, og som de siste årene har lansert handlingsplaner for å sikre et seriøst og organisert arbeidsliv - blant annet ved å doble fagforeningsfradraget.

Men i møtet med fagforeningslederen til sine egne ansatte skal tonen fra Støre ha vært en helt annen:

Sådde tvil om klubblederen

På møtet skal Støre også ha kommet med kritikk av måten Yssen, som klubbleder, valgte å skjøtte sitt tillitsverv og skal ha skapt usikkerhet om Yssens autoritet som klubbleder.

Blant annet skal Støre ha stilt spørsmål ved om Yssen hadde støtte blant sine egne klubbmedlemmer til å kritisere hans håndtering og vurderinger av oppfølgingen av varslingssakene mot Trond Giske. Til medlemmer av klubben har Yssen fortalt at hun opplevde at Støre mente hun opptrådte på vegne av seg selv, ikke klubben.

Støre skal også ha uttalt seg på en måte som skal ha gjort Yssen bekymret for om Støre hadde oppsøkt enkeltmedlemmer i klubben og konfrontert dem med deres syn på Yssens oppførsel, ifølge VGs kilder.

Hverken Støre eller Yssen vil kommentere saken. I en tekstmelding til VG skriver Støre:

«Jeg ønsker ikke å uttale meg om innholdet i dialogen vi har med våre tillitsvalgte og ansatte. Den er fortrolig, og vil bli behandlet deretter», skriver han.

Klubben støttet Yssen

Tirsdag forrige uke, 22. mai, kalte fungerende klubbleder Anders Langset inn til et ekstraordinært møte i klubben for de ansatte der det ble informert om sykmeldingen og møtet mellom Yssen og Støre. Etter det VG får opplyst skal det ikke der ha blitt uttrykt noe annet enn støtte til Yssen fra medlemmene for hennes håndtering og uttalelse til VG.

Etter dette møtet tok Langset med seg den tydelige tilbakemeldingen fra klubbmedlemmene til klubbledelsens faste og ordinære møte med den parlamentariske ledelsen i stortingsgruppen.

– Hvis noen påstår at Ingunn har drevet med solospill, så er det helt feil. Klubben står helt samlet bak Ingunn. Hun har uttalt seg på vegne av oss alle, og det har ikke vært noen uenighet i klubben, sier et klubbmedlem til VG, som ikke ønsker å stå frem med navn av hensyn til sin jobbsituasjon.

Akutt sykmeldt

Dagen etter møtet med Støre skal Yssen ha oppsøkt Aps bedriftslege, som umiddelbart sendte henne ut i sykmelding.

I januar i år konkluderte Støre og partisekretær Kjersti Stenseng med at tidligere nestleder Trond Giske ved en rekke tilfeller hadde brutt Aps retningslinjer mot seksuell trakassering overfor flere kvinner, deriblant ansatte i partiets stortingsgruppe over en periode på flere år.

Fungerende klubbleder Langset har ikke besvart VGs henvendelser.