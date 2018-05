TREKKPLASTER: Bartender ved Torggata Botaniske, Thomas Killingstad (22), tror Skattedirektoratets nye tips-regler kan føre til at flere unge velger bort bar-bransjen. Foto: Helge Mikalsen

Nye skatteregler for tips møter motstand i bransjen: – Oslo kan få et dødt uteliv

Et nytt forslag fra Skattedirektoratet om høyere rapporteringsplikt, og større avgifter ved tips blir ikke godt mottatt utelivsbransjen.

– Da jeg først begynte i servicebransjen som servitør i sommersesongen, tok det ikke lang tid før jeg forsto hvor viktig tips var, sier bartender Thomas Killingstad da VG møter ham på jobb i Torggata Botaniske sentralt i Oslo tirsdag kveld.

22-åringen jobber nesten fulltid i baren, og kom først inn i servicebransjen for snart tre år siden, da han begynte å lete etter en jobb etter at han var ferdig i militæret.

Skattedirektoratet har lagt frem nye forslag – som foreslår at arbeidsgivere fra 2019 må rapportere inn, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på all tips som mottas av ansatte.

Høringsfristen for forslaget er onsdag denne uken.

Gjennom de nye tips-reglene vil direktoratet at tips skal behandles på lik linje med lønn.

Tidligere har det ikke vært praksis for at arbeidsgiver rapporterer, trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift når de ansatte får direkte tips fra kunder.

Hvis tips blir avgiftspliktig og skattepliktig, betyr det at arbeidsgiver må trekke skatt av beløpet, og betale 14,1 prosent i arbeidsgiveravgift.

– Oslo kan få et dødt uteliv

Økonomirådgiver i HR-selskapet Infotjenester, Espen Øren, uttalte tirsdag til NTB at forslaget kan føre til at arbeidsgivere nekter sine ansatte å motta tips, ettersom kostnadene vil bli for store for arbeidsgiverne. Forslagene vil ramme både sjefer og ansatte, spesielt i utelivsbransjen, mener han.

Killingstad sier han kan få mellom 200 og 1000 kroner i tips på et skift, og forteller at tipsen er en viktig grunn til at han jobber i bar-bransjen.

– Nå tror jeg ikke min arbeidsgiver vil nekte oss tips om disse reglene innføres, men praksisen vil nok være ulik i forskjellige barer og restauranter:

– Tipsen er noe av det som hjelper oss. Selv om det er mye moro har vi lange skift og harde kvelder, og om disse forslagene går gjennom tror jeg det blir mye snakk i bransjen, sier 22-åringen.

I dag har han ikke kvelds, natt – eller helgetillegg. Tipsen kompenserer for dette, forteller han.

Hvis en lovendring kommer til, tror han flere ansatte i bransjen vil kreve høyere grunnlønn og bedre tilleggsordninger.

– Jeg er ikke veldig positiv til disse forslagene. Tips er ikke noe vi tar for gitt. Det er et incentiv for de arbeidsforholdene vi har:

– Hvis tipsen blir borte må eierne kompensere for de eventuelle høyere lønningene vi vil forhandle oss til, og da kan det igjen gå ut over kundene – ved at prisen på halvliteren settes opp, sier Killingstad.

– Oslo kan jo få et dødt uteliv. Folk mener allerede det er dyrt å gå ut i Norge, legger han til.

LO: – Tips skal ikke komme istedenfor lønn

Både LO og Fellesforbundet stiller seg bak Skattedirektoratets forslag.

– Vi tror ikke dette vil føre til dårligere arbeidsforhold for arbeidstagerne. Tvert om. Vi må se det lave lønnsnivået i sammenheng med muligheten til å få tips:

– I dag blir i praksis ikke tips tatt med i beregningen når man skal motta ledighetspenger, sykepenger og pensjonspoeng, og det mener vi at det bør, sier sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, til VG.

Han mener det er negativt hvis tips fra kundene er det som finansierer lønnen til ansatte i servicebransjen.

– Tips skal være en ekstra påskjønning som ikke kommer istedenfor lønn. Det bør ikke være i så stort omfang at det i praksis blir kundene sitt ansvar at lønnen er anstendig. Lønnsnivået skal være godt nok i utgangspunktet:

–I vurderingen av betydningen av dette lovforslaget kan man ikke ta lønnsnivået for gitt. Med de nye forslagene vil lønnsnivåene bedres, mener Bjørnstad.

Skattedirektoratet sier tirsdag til NRK at de ikke ønsker å kommentere saken før det endelig forslaget er klart.

– Det blir dyrt for oss

Medeier av Torggata Botaniske og Bar Boca i Oslo, Daniel Gjerde Fouché, er i utgangspunktet ikke negativ til forslaget.

– Hvis det er slik at skattebetinget tips gjør at tipsen blir sykepengegivende, er det positivt. Det er også bra om tips blir tatt med når våre ansatte skal be om lån, og at det regnes med i pensjonen, sier han til VG.

Gjerde Fouché sier han ikke ønsker å nekte sine ansatte muligheten til å motta tips hvis direktoratets forslag vedtas, men mener det er synd at en så stor del av tipsen kan bli avgiftsbelagt. Det ettersom han som arbeidsgiver ikke kan forutse hvor mye tips hver ansatt vil få.

– Det blir dyrt for oss, og da må vi hente inn penger et annet sted, noe som igjen kan føre til at det blir dyrere å ta seg en øl ute, utdyper han.

Bareieren, som selv har jobbet i utelivsbransjen i 15 år, mener tipskulturens naturlige del av bransjen er tosidig.

– Dette har vært en årelang diskusjon. Det er positivt hvis forslagene fører til at man får mer strukturerte lønnsbetingelser. Men tipsen er noe som er mellom gjesten og bartenderen, noe jeg også mener er en fin ting, sier Gjerde Fouché.

