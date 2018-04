MØTEULYKKE: Den ene bilen skal ha kommet over i motsatt kjørefelt. Tre personer er fraktet til sykehus. Foto: Ronny Blix

Mandal: Tre kritisk skadet etter trafikkulykke

Publisert: 15.04.18 15:08

Tre er kritisk skadet etter en trafikkulykke på E39 i vestgående retning mellom Mones og Ulvegjelet ved Mandal søndag ettermiddag.

Politiet fikk melding om ulykken 13.30.

– Det er to personbiler som har kollidert. Det er tre personer involvert i ulykken, og alle er fraktet til sykehus med luftambulanse. Vi vet ikke hva slags skader det er snakk om enda, men det skal være kritisk, sier operasjonsleder Linn Andresen til VG.

Ifølge fotograf Ronny Blix, som er på stedet, sier politiet at det skal være snakk om en møteulykke hvor en av bilene skal ha kommet over i motsatt kjørefelt.

– Det var lange skrensespor i det ene kjørefeltet, sier Blix.

Ifølge Blix skal en av personene kommet seg ut på egenhånd, mens to ble sittende fastklemt. Videre forteller han at to personene skal ha blitt fraktet til sykehus med luftambulanse, mens en skal ha blitt kjørt til sykehus.

Veien ble stengt i begge retninger, men er nå åpnet igjen.

