FIKK PRIS: Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund, Kenneth Hætta og Thor Harald Henriksen fikk onsdag kveld Fritt Ords pris for sin dekning av Tysfjord-saken. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Vant Fritt Ord-prisen for Tysfjord-saken – oppretter minnefond

Publisert: 02.05.18 20:46

To av prisvinnerne gir 200.000 kroner til et minnefond for forebyggende arbeid i kommunen.

De to tidligere VG-journalistene Eirik Linaker Berglund og Thor Harald Henriksen vant årets Fritt Ord-pris sammen med Harald Amdal og Kenneth Hætta. Onsdag kveld mottok de prisen, Fritt Ord-statuetten av Nils Aas og til sammen 400.000 kroner, under en tilstelning i Den Norske Opera & Ballett.

Eirik Linaker Berglund og Thor Harald Henriksen har besluttet å gi sine andeler tilbake til lokalsamfunnet som ble rammet så hardt. De to jobbet frem saken «Den mørke hemmeligheten» – om en flere tiår lang overgrepskultur i Tysfjord – sammen med frilanserne Kenneth Hætta og Harald Amdal.

– Det føles feil å ta pengene selv, og vi ville benytte sjansen til å gi noe tilbake til Tysfjord-samfunnet. Siden både Thor Harald og jeg hadde vår siste arbeidsdag i VG rett etter at saken ble publisert, fikk vi aldri fulgt den opp og bidratt til å hjelpe. Det har nok gnagd oss litt i etterkant, forteller Eirik Linaker Berglund til VG.

Av mange sterke opplevelser i arbeidet med «Den mørke hemmeligheten» er det en spesiell episode som har vært med å trigge avgjørelsen om å gi bort prispengene.

– Vi har valgt å kalle opp dette fondet etter ei som var sentral helt i starten, både som kilde og som offer, men som dessverre tok sitt eget liv halvannet år før saken ble publisert. Hun brant for å bryte tausheten om seksuelle overgrep, men fikk aldri oppleve konsekvensene saken har fått. Vi har avklart dette med hennes døtre, deriblant Marion Anne Knutsen, som selv var en av dem som modig sto frem med sin historie, forteller han.

Etter publiseringen i juni 2016 ble det raskt satt i gang etterforskning, og i november 2017 oppsummerte politiet funnene slik: 151 seksuelle overgrepssaker var avdekket, med 82 fornærmede og 92 mistenkte. Ofrene var fra 4 til 75 år gamle, de mistenkte fra 10 til 80 år. Overgrepene fant sted mellom 1953 og august 2017.

– 200.000 kroner er ikke nok til å bære et fond, men vi har fått på plass nøkkelpersoner til styret og vil arbeide for at fondet skal vokse. Kanskje kan vi bidra til at det blir litt lettere å være barn og ungdom i Tysfjord, og at ikke tausheten senker seg over lokalsamfunnet enda en gang, sier Eirik Linaker Berglund.

