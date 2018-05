Puuh! Mai betyr ofte varme og godvær – og det slår til fra neste uke, sier langtidsvarselet. Foto: Terje Bringedal

Langtidsvarsel: To milde mai-uker over hele landet – varmt signal for hele måneden

Finn fram vårsko og solbriller! Langtidsvarselet tyder på to flotte og milde mai-uker. For Sør- og Østlandet har godværet allerede startet!

Værselskapet StormGeos 45-dagersvarsel for kraftbransjen varsler to svært milde uker – med temperaturer inntil fem grader over normalen.

Høytrykk

Meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormeGeo mener neste uke blir høytrykksdominert med et avbrudd med lavtrykk innimellom, som vil gi våtere forhold. Men uansett blir det en mild uke.

Uken deretter, altså fra mandag 14. mai og fram mot pinsehelgen 20. mai, ser det også ut til å bli høytrykkspreget, noe som gir tørre forhold og høye temperaturer.

Også denne uken ligger i varselet an til å kunne komme opp i fem grader over normalen.

Mer godvær

For 17. mai-uken er den mest sannsynlige løsningen at høytrykket vil legge seg litt sør og øst for Norge, noe som vil åpne for noe nedbør i form av lavtrykk inn mot Nord-Norge .

Den men det ligger også en 30 prosent sannsynlighet for at høytrykket vil legge seg midt og Skandinavia, noe som vil gi tørt og mildt vær hele uken.

Usikker 17. mai

Bare 25 prosent av prognosene viser lavtrykk og gråvær.

Godværsvarselet for de to kommende mai-ukene støttes i stor grad av andre internasjonale prognose-modeller.

– Generelt er signalet at vi får en nokså mild mai, sier Håvik Korneliussen til VG.

– Jeg har spesifikt sett på utsiktene til selve nasjonaldagen 17. mai, og for en enkelt dag er det vanskelig å varsle på så langt hold. Men det er mest støtte i modellene for godvær i Midt-Norge og på Østlandet, og mer 50–50 for Vestlandet og Nord-Norge.

Vindfull helg i vest og nord

Vestlandet og kysten nordover til Troms må belage seg på en litt gråere og mer vindfull helg – selv om temperaturen også er til dels høy.

– For Nord-Norges del skal det passere tre lavtrykk i helgen, og det sterkeste ankommer søndag med stiv til sterk kuling, forklarer statsmeteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Lavtrykket er såpass stort i utbredelse at det også gir stiv til sterk kuling helt sør til Vestlandet lørdag, men trekker nordover.

Det er også en del nedbør i dette, som vil falle som regn høyt, høyt til fjells. Granerød anslår nedbøren fra ettermiddagen lørdag og følgende 24 timer til å bli 10–15 mm i Troms, 30–40 mm i Nordland og mellom 10 og 30 mm på Vestlandet.

Sør- og Østlandet slipper unna dette vårlige uværet, og kan få mye bra vær i helgen, med 17–19 plussgrader lørdag og opp i 20 grader enkelte steder søndag.

Mild uke

Fra søndag av vingler prognosene mye, slår han fast.

– Vi har en klassisk situasjon med høytrykk som dels ligger over Skandinavia, og som dels presses bort av lavtrykk fra vest. Det er grunn til å anta at vi får en del lavtrykk og nedbør inn fra vest noen dager, mens høytrykket vil dominere andre dager. Men uansett ser det mildt ut, sier han.

Sør- og Østlandet ser også være de områdene som kommer best ut av denne situasjonen, med mye bra vær.

– Her er det likevel høy sannsynlighet for morgentåke noen dager, påpeker han.