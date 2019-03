TOK FARVEL: Slik så det ut inne i Nøtterøy kapell under seremonien til minne om Alf Johan Halvorsen. Foto: Trond Solberg

Alf Johan Halvorsen begravet: Den fineste latteren i verden

NØTTERØY KAPELL (VG) Alf Johan Halvorsen, som omkom etter å ha blitt badet i for varmt vann i en omsorgsbolig, ble begravet i dag.

Et fullsatt Nøtterøy kapell tok farvel med 51-åringen. De fikk høre om høyt elsket onkel og bror.

Affe, som han ble kalt, var svært glad i musikk, og i begravelsen hans fremførte solist Victoria Bjerksund Almgren «Kjærlighet» og «Barn av regnbuen». Også Tommy Kørbergs «Stad i ljus» og Neil Young-klassikeren «Heart of Gold» var med da Alf Johan ble stedt til hvile med en livssynsåpen seremoni.

Foran det store veggmaleriet «Livstreet» av Egil Weiglin stod kisten omkranset av blomster i lyse farger. Søsteren Tone holdt tale for lillebroren i kapellet.

– Kjære ,fine, gode Affe, sa søsteren, og talte om den kjære lillebroren, som ikke hadde språk, men som kommuniserte med lyder.

Foto: Trond Solberg

– Du hadde ikke ord, men du var lett å forstå. Du var mild, følsom og med den fineste latteren i hele verden. Vi vil aldri glemme den latteren, og vi elsker deg, Affe, sa hun og takket for at de fikk være med Alf Johan på dødsleiet.

– Takk for at vi fikk holde på den gode panna di. Når det gjaldt som mest var det fint å være din stemme, sa hun blant annet i talen.

Margareth D. Andersen fra begravelsesbyrået Klemmetsby-Firing holdt tale på vegne av familien

– Du var den snilleste lillebroren en kunne ønske seg, og verdens kuleste onkel med den mest smittende latteren i verden.

– Døden kom så fort denne gangen Nå sitter vi her i sorg. Det er så ufattelig og det angår så mange. Alle vil bli stående igjen med et savn og et hvorfor, het det i talen.

HALV STANG: Nøtterøy kapell hvor Alf Johan Halvorsen ble stedt til hvile onsdag 15. februar. Foto: Solberg, Trond

De sørgende fulgte kisten til graven hvor solisten fremførte «Den fyrste song» som en siste hilsen.

Halvorsen omkom etter å ha blitt badet i for varmt vann i et bofellesskap i Færder kommune 24. Februar. Han hadde nettopp fylt 51 år. Han fikk kraftige forbrenningsskader av hendelsen, og døde av skadene fire dager senere på Haukeland sykehus i Bergen.

– Familien er fortsatt sjokkerte over det som har skjedd, og har problemer med å ta innover seg denne tragiske hendelsen. De begriper ikke hvordan det kunne skje, sa bistandsadvokat Christer Lundin til VG i forrige uke.

Færder kommune er siktet for brudd på helsepersonelloven.