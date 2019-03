NORDLAND: Odd Eriksen (63) synger ut mot dagens ledelse i Ap. Han mener ting fungerte bedre var bedre da Jens Stoltenberg var sjefen i partiet. Foto: Klaudia Lech, VG

Eks-statsråd fra nord totalslakter Ap i oljepolitikken

Jens Stoltenbergs tidligere næringsminister Odd Eriksen (63) totalslakter Ap for å la seg «rive med» av miljøvernere i oljepolitikken – og beskylder partiet for å ha blitt tatt over av folk med elendig forståelse for industri og arbeidsplasser.

– Jeg tror olje blir en stor sak på landsmøtet. Og det er veldig sterke motsetninger, fra dem som er veldig opptatt av miljøspørsmål, til de som er veldig opptatt av industri og verdiskaping. Det er særlig folk som lever av offentlige budsjetter som dominerer ordskiftet når det gjelder hva landet skal bygges på fremover, sier Eriksen i dette intervjuet med VG.

Det knytter seg stor spenning til om Ap på sitt landsmøte i april skroter det skjøre «oljekompromisset» som ble vedtatt foran stortingsvalget i 2017.

– Først og fremst engasjerer jeg meg nå fordi Ap har vært det partiet som har båret frem politisk behovet for verdiskaping i Norge. Slagordet «Skape og dele» er det Ap som har hatt eierskap til. I dag så har nok partiet beveget seg veldig i retning av å dele, og mindre tatt opp det med å skape, sier Eriksen.

Massiv verdiskaping

– Det ser man på motstanden mot petroleumsvirksomhet og oppdrettsnæringen, som bidrar med masse verdiskaping som finansierer offentlig sektor. Jeg kunne også nevne gruvedrift. Vi opplever at hele spekteret med den verdiskapende delen av næringslivet og økonomien som blir prioritert bort! freser Odd Eriksen.

Han var næringsminister fra 2005 til 2006 i Stoltenbergs andre regjering, men politikeren fra Mosjøen satt før det to perioder på Stortinget.

Men aller mest kjent er Odd Eriksen for at han i 2004 var med på å overmanne kapreren på et fly fra Kato Air, og avverget dermed at flyet styrtet i nærheten av Bodø.

FLYHELT: Odd Eriksen ble kåret til Årets navn i Dagbladet i 2004, etter at han på spektakulært vis var med på å overmanne en mann med øks som gikk berserk mot piloten på et fly som befant seg over Bodø. Foto: Hauge, Jon

– Hvorfor er det etter din mening blitt sånn i Ap som du hevder?

– Jeg tror det har noe med rekrutteringen til partiet å gjøre. Det gjelder ikke bare Ap, men hele partifloraen. Det er blitt en mye sterkere karriereorientering i partiorganisasjonen enn før. Tidligere kunne du komme fra det ordinære arbeidsliv og inn i politikken. I dag ser det ut som om du må gå partiveien for å bli tillitsvalgt i partiet. Man ser at det er flust av rådgivere rundt en tillitsvalgt. Og den tillitsvalgte blir på en måte marginalisert i forhold til alle de rådgiverne man omgis av. Dette er en symbolsak som har vært viktig for de små partiene, som Ap nå lar seg rive med på, sier Eriksen.

Stemningsskifte

– Men hvorfor lar Ap seg, med dine ord, «rive med»?

– Det er et stemningsskifte. Jeg tror det har en sammenheng med hvem som utgjør tillitsmannskorpset å gjøre. Jeg tenker at det har noe å gjøre med hvordan man ser på mulighetene til å gjøre karriere i partiet. Man tror at det er lettere å «gå miljøveien» i karrierestigen, enn å gå på verdiskaping og industri.

– Ledelsen i Ap er jo med på dette?

– Det er en helt annen ledelse i dag enn det var under Jens Stoltenberg . Da var det en mye tydeligere «skape og dele»-tenkning i partiet.

– Kan du utdype?

– Særlig Jens var veldig opptatt av å «skape og dele», og fikk med seg partiorganisasjonen på det. Tillitsmannsapparatet ute var også opptatt av verdiskaping og industribygging. Skaffe arbeidsplasser. Den forståelsen er ikke der i dag. Og det tror jeg kommer av hvor du kommer fra, hva du rekrutteres fra. Hvis du aldri har vært ute i annet arbeid enn i partiorganisasjonen, eller i offentlig sektor, så har du større problemer med å forstå hvordan den økonomiske verdiskapingsdelen av næringslivet er.

– Du har sittet både på Stortinget og i Regjeringen, og sier man så helt annerledes på alt da?

– Ja. Åpenbart. De som ble valgt inn hadde mye mer å si enn de har i dag. Jeg vet ikke hvor mange politiske rådgivere som er i Stortinget nå, men jeg vil tro at det er like mange som det er stortingsrepresentanter. Det påvirker det politiske arbeidet.

UNDER PRESS: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Tore Kristiansen, VG

Vernet elv mot olje

– Hva mener du Aps ledelse bør gjøre med oljepolitikken på dette landsmøtet?

– I 2004 og 2005 var det en stor sak knyttet til Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2. Da diskuterte man vannkraftutbygging opp mot dette, blant andre Vefsna-vassdraget. Da var lovnaden og kompromisset som ble inngått med miljøbevegelsen og SV, at hvis vi vernet Vefsna skulle vi konsekvensutrede med sikte på åpning av Nordland 7. Vi vernet Vefsna, men fikk likevel ikke åpnet Nordland 7, sier Eriksen oppgitt.

Han frykter Ap setter hele det norske oljeeventyret i spill.

– Historien viser at hvis vi lar dem få lillefingeren, så tar de hele hånden etter hvert. Det neste kravet vil være å stenge for mer lete- og oljevirksomhet i Barentshavet. Det ser vi som har vært med en stund. Det burde også dagens partiledelse se. Men det ser man ikke engang i Ap i Nordland. Dagens ledelse av fylkespartiet er på samme sklibane som den sentrale partiledelsen er. Min forventning er at de lytter til Fellesforbundet og LO i denne saken, og står på det kompromisset som ble laget på forrige landsmøtet.

– Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har sagt at det ville være et svik mot de 800.000 som stemte Ap i valget hvis man sklir på kompromisset fra 2017. Er du enig?

Stort Ap ingen selvfølge

– Jeg vil ikke bruke ordet svik. Men det vil ha konsekvenser for Ap å skli på oljekompromisset. Martin Kolberg sa en gang at det ikke er noen selvfølge at Ap skal være et stort parti. Og det kan vi lett oppleve nå. Vi er allerede betydelig mindre enn vi var for bare få år siden, og veien til å bli enda mindre er vidåpen hvis vi nå ikke tar vare på den historiske tradisjonen med industribygging. Vi kan ikke leve bare av offentlig sektor!

– Inntil nylig var Nordland Ap på samme linje som deg. Hva skjedde?

– Jeg tror det har en sammenheng med de folkene som har kommet inn i partiet. Nordland har alltid vært et industrifylke. Men partiet speiler ikke det faktum at vi er et industrifylke. Jeg er medlem av Ap og sosialdemokrat. Men det er nå et rom for et Høyre som er tydelig på verdiskapingsdelen i politikken, sier Eriksen.

VG har sendt hele intervjuet med Odd Eriksen til Jonas Gahr Støres mediekontakt Siri Storstein Hytten for å få partiledelsens kommentar.

Aps næringspolitiske talsmann Terje Aasland skriver følgende på vegne av partiet:

– Odd tar feil, han burde rettet skytset mot høyreregjeringens manglende initiativ både i olje- og gasspolitikken, men også i klima- og industripolitikken. Arbeiderpartiet er og vil alltid være et industriparti som står for å ta naturressursene i bruk for å skape verdier, industri og arbeidsplasser over hele landet. At det er debatt om Lofoten og Vesterålen i Ap er ikke noe nytt. Debatt er heller ikke negativt og ender som oftest opp med nye og positive muligheter for norsk industri. Jeg kan berolige Odd Eriksen med at det vil vi gjøre også denne gang.

– De mange årsmøtene som ble avholdt sist helg viser et betydelig industriengasjement hvor også den fremtidige betydningen av norsk olje- og gassvirksomhet klart kommer til uttrykk. Olje- og gassindustrien vil også fremover spille en helt avgjørende rolle med tanke på utviklingen innen norsk økonomi og vår evne til trygg sysselsetting. Den er også helt avgjørende for å ta i bruk nye muligheter og lykkes med å utvikle klimaløsninger, som for eksempel havvind og karbonfangst og -lagring.