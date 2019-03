SNAKKER: Elisabeth Terese Aaslie (43) forklarer seg for første gang i dobbeltdrapssak mot henne i dag. Foto: PRIVAT

Helomvending fra dobbeltdrapstiltalt: I dag forklarer hun seg for retten

AGDER LAGMANNSRETT (VG) Etter å ha nektet å forklare seg for politiet, de rettspsykiatrisk sakkyndige og retten siden pågripelsen inntar syvbarnsmoren nå vitneboksen.

Publisert: 20.03.19 07:57







Fra klokken 09.00 onsdag vil lagmannsretten få høre Elisabeth Terese Aaslie forklare seg.

Ifølge forsvarer Olav Sylte vil det sentrale i forklaringen være hennes kontakt med både faren og ekssamboeren Øystein Hagel Pedersen.

– Samtidig skal hun forklare seg om et helt liv og det er naturlig for henne å begynne tilbake på 80-tallet, sier forsvareren.

Syvbarnsmoren ble avhørt to ganger som vitne i forbindelse med ekssamboerens dødsfall i 2014, men har nektet å la seg avhøret etter at hun ble pågrepet og siktet for drapet på ham og sin egen far.

– Hun har sett det å forklare seg som en personlig belastning, men det kan også være at det er ting hun ikke er så veldig stolt over, sier Sylte til VG.

– Viktig for saken

Bare tre uker etter 43-åringen ble dømt til lovens strengeste straff på 21 års forvaring, for å ha drept sin egen far og sin tidligere samboer, startet ankesaken i Agder lagmannsrett .

– Dersom hun hadde blitt frikjent i forrige runde hadde hun ikke forklart seg nå. Og hun har blant annet lest det tingretten skriver om at hun ikke har forklart seg, sier Sylte.

Kristiansand tingrett mente at Aaslies forklaring ville vært viktig for saken og skrev i sin dom at «det å unnlate å forklare seg synes imidlertid også å være et mønster i hvorledes tiltalte forholder seg».

PARTER: Statsadvokat Leif Aleksandersen (t.v.) og forsvarer Olav Sylte. Her fotografert da saken ble behandlet i tingretten. Foto: Mattis Sandblad, VG

Nå er resten av uken satt av til 43-åringens forklaring etter at statsadvokat Leif Aleksandersen innledet saken med sitt innledningsforedrag tirsdag.

Aleksandersen presiserte at det kan bli aktuelt å kalle inn flere vitner eller gjennomføre nye etterforskningsskritt etter at retten har hørt tiltales forklaring.

Nekter skyld

Etter at forsvarer Olav Sylte i et rettsforberedende møte 11. mars opplyste at hans klient ønsket å forklare seg spurte politiet om hun kunne stille til politiavhør. I retten opplyser forsvareren at et slikt avhør da ikke var mulig å få til på grunn av knapp tid.

Etterforskningsleder i Kripos, Øystein Jørgensen, sier til VG at aktoratet er glade for at Aaslie har ombestemt seg.

– Vi har forståelse for at det har vært knapt med tid, og at det derfor ikke var mulig å få til et politiavhør. Vi er tilfredse med at saken nå kan bli opplyst i enda større grad gjennom tiltaltes forklaring, sier Jørgensen.

Elisabeth Terese Aaslie nektet straffskyld på alle punkter tirsdag.

Nærmere 110 vitner skal forklare seg i løpet av ankesaken som vil pågå over om lag ti uker i Agder lagmannsrett i Kristiansand.

Dette er saken: I går startet ankesaken mot Elisabeth Terese Aaslie (43) som er tiltalt for overlagt drap på sin far i 2002 og en tidligere samboer i 2014. Hun er også tiltalt for kredittkortsvindel og neddoping av en annen ekskjæreste. * 26. februar 2019 ble Aaslie dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år. Dommen var i tråd med påtalemyndighetens begjæring. Hun ble funnet skyldig på alle tiltalepunkter. * I begge tilfeller mener politiet at en av dødsårsakene er forgiftning. * 43-åringen nektet straffskyld på samtlige tiltalepunkter da ankesaken startet i Agder lagmannsrett tirsdag 19. mars. Den er foreløpig berammet fram til 29. mai. Vis mer vg-expand-down