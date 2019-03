SAMMEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestlederkandidat Bjørnar Skjæran, på tur i Narvik, er enige om mye i det omdiskuterte oljespørsmålet i Ap. Foto: Gisle Oddstad

Svarer på olje-slakt: – Kjenner meg ikke igjen i det hele tatt

NARVIK (VG) Arbeiderpartiets nye nestlederkandidat er helt uenig i at Ap «lar seg rive med» av miljøvernere i oljepolitikken. Det er også Jonas Gahr Støre.

Den tidligere næringsministeren Odd Eriksen (63) rettet skarp kritikk mot partiet i VG, og beskyldte Ap for å ha blitt tatt over av folk med elendig forståelse for industri og arbeidsplasser.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det hele tatt i den beskrivelsen Odd Eriksen kommer med. Han var selv statsråd i en regjering som aldri satte i gang en konsekvensutredning. Jeg oppfatter at vi i Ap har en veldig klar holdning til at vi skal ha langsiktighet når det kommer til de store og viktige næringene i Norge, også olje- og gassnæringen. En diskusjon knyttet til ett område, den forstyrrer ikke det, ser Bjørnar Skjæran, Aps nye nestlederkandidat og fylkesleder i Nordland.

Oljekompromisset fra 2017

* Diskusjonen om oljeboring i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) har rast siden midten av 1970-tallet. * Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet her, men det gjør ikke Venstre. Det har ikke vært konsekvensutredet oljevirksomhet i området i de siste to regjeringsperiodene. * Aps landsmøte gikk i april 2017 inn for en tredelt kompromissløsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land samt Vestfjorden være petroleumsfri sone. Området lengst unna Lofoten - Nordland VI - åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap. * Nordland VI er området som anses for å ha desidert størst potensial for funn og utvinning. * De andre partiene på Stortinget vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene. Kilde: NTB/VG Vis mer vg-expand-down

Bakgrunnen for det som kan bli en av de mest konfliktfylte sakene på Arbeiderpartiets landsmøte, er oljekompromisset fra 2017 (se faktaboks). Kompromisset vakler. Ifølge VGs opptelling vakler det: Et flertall av delegatene sier nei til konsekvensutredning i hele LoVeSe, Nordland VI inkludert.

Støre: Grunnleggende uenig

Partileder Jonas Gahr Støre reiser tirsdag rundt i industribyen Narvik, sammen med den nylig utpekte nestlederkandidaten. Han går langt i å slå tilbake mot Eriksens kritikk.

PÅ TUR: Jonas Gahr Støre støre tester VM-løypene i Narvik sammen med lokale Ap-politikere, før en presentasjonav byens VM-planer. Foto: Gisle Oddstad

– Jeg er grunnleggende uenig i Odd Eriksens analyse. Jeg synes den gjenspeiler at han ikke har fulgt debatten i Ap særlig nøye, og han har ikke deltatt i den heller, sier han.

– Ap er et industriparti. Vi har lagt frem en bred industriutredning i forrige periode med en rekke forslag til styrking av industrisatsingen i Norge. Regjeringen viderefører i hovedsak olje- og gasspolitikken basert på vår energimelding før vi gikk av. Så dette ligger fast.

Står på oljekompromisset

Nordland Ap har lenge stått hardt på for å konsekvensutrede oljevirksomhet i Lofoten. Men de har nylig endret sin linje:

– Vi sa på vårt årsmøte i høst at vi ikke vil sette det som et krav. Den saken har dominert, og skygger for andre viktige saker. Men det betyr ikke at Aps oljepolitikk settes i spill. Når det kommer til diskusjoner knyttet til leterefusjonsordningen og den langsiktige oljepolitikken, oppfatter jeg at det er stor enighet på fylkesårsmøtene, sier Skjæran.

– Når det er parlamentarisk umulig, må man bruke politisk kapital på andre ting. Det endrer ikke de langsiktige strategiene våre.

Støre er langt på vei enig med sin foretrukne nestlederkandidat. Men han står like fast på olje-kompromisset som han har gjort siden 2017.

– Jeg står på det. Så er det selvfølgelig delegatene som skal vedta politisk retning og uttalelser. Men vi skal ha en utvikling av vår energisektor, ikke avvikling.

OLJE-KAMP: Jonas Gahr Støre står fast på olje-kompromisset, som han sier uansett gjelder ut valgperioden. Her er han på krigsmuseet i Narvik. Foto: Gisle Oddstad

Han sier at han og Skjæran jobbet mye sammen for å komme frem til olje-kompromisset, men at han forstår at Nordland Ap har innfunnet seg med at en konsekvensutredning ikke er realistisk.

– Men de motsetter seg også begrepet «varig vern» veldig sterkt. Det forstår jeg, fordi det er lett å forstå som et reservat hvor det ikke skal være noe aktivitet. Men havet utenfor Norland har store muligheter knyttet til havnæring, fiskeri, reiseliv og mange sektorer.

Re-industrialisering

Det har vært en diskusjon om partiet skal ha inn en ny nestleder etter at Trond Giske trakk seg etter varsler om seksuell trakassering i fjor. Men Skjæran sier han tror partiet er «ferdig» med bråket rundt dette.

Han sier han vil se fremover, og peker på industripolitikk og distriktspolitikk som svært viktig for ham– og at det er behov for en «re-industrialisering» av Norge.

– Hva slags industri skal skapes?

– Det er innenfor mange områder, men vi har noen naturlige fortrinn – vi har mye ren grønn energi, og ressurser knyttet til skog, fjell og land. Og langs Nordlandskysten hadde det blitt mørkt i mange hus, hadde det ikke vært for veksten i havbruksnæringen.

NESTLEDERKANDIDAT: Bjørnar Skjæran (i midten) er innstilt til å ta over etter Trond Giske som Aps nye nestleder. Foto: Gisle Oddstad