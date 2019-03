BIRØKTER: Trygve Slagsvold Vedum leker ikke birøkter. En bie-beholdning tilsvarende Norges befolkning produserer store mengder honning i bikubene hjemme i Stange. Foto: Harald Henden, VG

Birøkter Vedum med stikk til Venstre: Irritert på tøy-bier

Trygve Slagsvold Vedum ler ofte og mye. Men Sp-lederen lo ikke et sekund da Venstre-toppene iførte seg bie-kostymer på landsmøtet. Han ble bare irritert.

For Vedum er selv birøkter med rundt fem millioner ekte bier i bikuber på rekke og rad hjemme på Ilseng i Hedmark.

Hittil har han ligget lavt med sine personlige vaner for et bedre klima. Men nå har Sp-sjefen fått nok av politikere som prediker å være klimavennlige – uten å leve som de lærer.

VENSTRE-BIE: Ordfører Alfred Bjørlo (V) fra Nordfjordeid gir Venstre-leder Trine Skei Grande et stikk på landsmøtehotellet på Hell i Stjørdal forrige helg. Foto: Privat

Irritert

Vedum ble faktisk lettere irritert da han observerte vanligvis seriøse Venstre-topper summe rundt i tøykostymer som pollinerende bier på Venstres landsmøte på Hell.

Både Venstre-veteran Odd Einar Dørum og Venstre-ordfører Alfred Bjørlo lot seg iføre gulsvart biedrakt mens partileder Trine Skei Grande ble liksom-stukket av Bjørlos bakpart.

– Ta eksempelet Venstre, da. Der løper de rundt med sånne toskete bie-tøydrakter på landsmøtet, mens jeg faktisk har fem millioner bier hjemme som produserer mat, sammenligner Vedum når VG møter han til intervju før landsmøtet i kjelleren på Kaffistova, vegg i vegg med Bondeheimen i Oslo sentrum.

Melk og honning

Vedum drikker melk og spiser grovt rundstykke med smør og kjøttpålegg.

Honning har han nok av hjemme.

SP-DUO MØTTE DUE: Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiets informasjonssjef på Stortinget, Lars Vangen, skremmer opp en due på vei fra Hotell Bondeheimen til Stortinget. Foto: Frode Hansen, VG

– Honningproduksjon er den mest fantastiske matproduksjonen du kan drive med. Så har du den fantastiske bieffekten, at biene pollinerer. Det er en stor ressurs for det biologiske mangfoldet. Den praktiske miljøpolitikken er viktigere for meg enn den symbolpolitikken som Venstre fremfører, sier Sp-sjefen.

Solcelle-låve

Han har snakket seg varm, og Venstres landsmøte-stunt har trigget noe i den vanligvis fredsæle hedmarkingen.

– Er det ikke bra at Venstre fremmer birøkt og bienes betydning ved å kle opp fem av sine frontfigurer som bier?

– Ja, men de skal slutte å være så moralske overfor alle andre, for eksempel overfor folk som ikke har råd til å kjøpe seg en elbil. Jeg blir så irritert på all moraliseringen over vanliges folks liv. En vaskedame som jobber på sykehuset på Hamar er ikke noen klimaversting selv om hun kjører dieselbil noen år til. Hun har trolig ikke råd til å kjøpe seg elbil, minner Vedum om.

Senterpartiets leder, som forbereder eget landsmøte i Hamar, bare noen kilometer fra hjemstedet på Ilseng i Stange, er kanskje den politikeren på Stortinget som har gjort mest i eget liv for biologisk mangfold.

Senterpartiet kritiseres ofte for å ikke løfte klima og miljø øverst på sin prioritetsliste.

Men privat kan Vedum i tillegg til binæringen som birøkter, slå i bordet med en kommende investering i solceller på låven, miljøvennlig beite i kulturlandskapet og en livsstil som er gjennomgående klimavennlig. Men han liker egentlig ikke å snakke om det.

– Moralisering over andres liv er det verste jeg vet.

Venstres Sveinung Rotevatn sier til VG at det var et stunt for å få fokus på Venstres kampanje for å hindre insektsdød og ta vare på biologisk mangfold, og sier partiet følger opp med masse konkret politikk.

– At Slagsvold Vedum lar seg provosere over at politikere kler seg ut og har glimt i øyet må jeg si er litt ulikt ham. Han brokar da å være blid og leken selv. Det spørs om den voldsomme klimakritikken han nå opplever også fra egne rekker begynner å utløse en stressreaksjon. Jeg ønsker god bedring.

Han sier det er bra at Slagsvold Vedum driver med birøkt, og legger til at også mange venstrefolk gjør det:

– Hvis Senterpartiet i tillegg kunne begynne å stemme for forslag i Stortinget som vil sikre både insekter og annet biologisk mangfold over hele landet, for eksempel vern av skog og myrområder, kunne han jo bidratt utover sin egen gårdsdrift også, sier Rotevatn - som også avviser at Venstre er moralistiske i elbilpolitikken.

– Tvert imot gjør vi jo alt vi kan for å sikre avgiftsfordeler slik så mange som overhodet mulig kan få råd til en miljøvennlig bil. At Senterpartiet stadig skal snakke ned den norske elbilsatsingen er synd, den er en viktig grunn til at utslippene fra veitrafikken omsider går ned.

