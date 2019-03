VARSLET: I et brev til rådmann i Færder kommune, beskrev Hild Helgesen forholdene ved sin tidligere arbeidsplass som uutholdelige. Hun leverte samtidig sin oppsigelse. Foto: Mattis Sandblad / VG

Mann døde etter bad i varmt vann: Tidligere ansatt sluttet på grunn av arbeidsforholdene

FÆRDER (VG) En tidligere ansatt ved Oserødmyra bofellesskap i Færder sluttet i 2015 i protest etter et varsel om arbeidsforholdene. I februar i år døde en beboer ved samme bofellesskap etter et bad i glovarmt vann.

Det var søndag 24. februar at en mann i 50-årene ble badet i glovarmt vann på Oserødmyra bofellesskap i Færder kommune. Fire dager senere døde han av skadene på Haukeland sykehus i Bergen.

– Da jeg hørte om hendelsen, skjønte jeg med en gang hvem det var. Jeg kan ikke forstå hvordan dette kunne skje. Jeg var veldig glad i ham og kjente ham godt, sier Hild Helgesen, tidligere miljøterapeut ved Oserødmyra bofellesskap gjennom flere år.

Varslet om forholdene

VG har fått innsyn i et varsel som ble sendt til rådmann Toril Eeg i Færder kommune 25. august 2015 av en ansatt ved Oserødmyra bofellesskap. Det var Hild Helgesen som sendte varslet, og som samtidig varslet sin oppsigelse.

I brevet beskriver hun forholdene ved arbeidsplassen som uutholdelige, et problem hun mener er blitt varslet om flere ganger, men som ikke er blitt tatt på alvor av ledelsen.

Helgesen beskriver en ledelse som aldri tar seg tid til å lytte til de ansatte, og som derfor vet lite om arbeidsutfordringene de har.

Hun skriver at hovedproblemene er gjentatte eksempler på uforsvarlige bemanningssituasjoner, hvor ansatte har meldt sin bekymring uten å bli hørt. Dette skal ha gått ut over beboerne, ifølge Helgesen.

SKJEDDE HER: Den nå avdøde mannen bodde på Oserødmyra bofellesskap i Færder kommune. Foto: Mattis Sandblad, VG

«Da er det snakk om ganske graverende mangler som å unnlate å gi en tjenestemottager stell før legging, og attpåtil legge vedkommende fult påkledd», skriver hun.

– Jeg fikk aldri en ordentlig tilbakemelding på varslet jeg sendte inn, sier Helgesen.

D n ansatte som hadde ansvar for mannen da han skulle bades er siktet for brudd på helsepersonelloven. Det har torsdag morgen ikke lyktes å få kontakt med forsvareren til kvinnen i 40-årene, men tirsdag sa forsvareren til VG at hun opplever situasjonen som vanskelig og ikke vil kommentere siktelsen. Politiet mener at kvinnen ikke var tilstrekkelig aktsom i forbindelse med at pasienten skulle senkes ned i et badekar ved hjelp av en heiseanordning. Hun har vært tatt ut av tjeneste siden forrige uke.

Advokaten som representerer familien til den avdøde, mener varselet er «en veldig sentral opplysning». Og påpeker at det er alvorlig dersom et varsel ikke er fulgt godt nok opp.

– Man må se denne hendelsen opp mot hvordan det har vært der før, sier bistandsadvokat Christian Lundin til VG.

Lederen ved bofellesskapet ønsker ikke å kommentere saken per nå.

«Svikt og vold» i 2017

Ved den samme institusjonen skal det to år etter varselet, i 2017, ha blitt begått omsorgssvikt mot en annen beboer.

I rapporten fra Helsetilsynet fra 2017 kommer det frem at en beboer «kan ha vært utsatt for svikt og vold», og at kompetansen og bemanningen i tjenesten ikke var god nok.

VG har fått innsyn i rapporten som viser at kommunen brøt kravene til forsvarlig helsehjelp i 2017. Fylkeslege Jan-Arne Hunnestad har opplyst til VG at saken skal ses i sammenheng med den siste hendelsen, fra søndag 24. februar.

– Den gang var det snakk om bruddskader. Det er jo sånt som kan skje, men noen av skadene kan tyde på at personalet i beste fall ikke var godt nok opplært, sa Hunnestad til VG mandag.

Boligen lå den gang under Nøtterøy kommune, som siden er blitt slått sammen med Tjøme under det nye navnet Færder kommune. Men det er snakk om samme omsorgsbolig, bekrefter fylkeslegen.

Toril Eeg, rådmann i Færder kommune, har uttalt til VG at kommunen aktivt har bedt om et nytt tilsyn, og at hun ikke har noen formening om at de to sakene ses i sammenheng av Fylkeslegen.

Bekrefter dårlig opplæring

– Mangelfull opplæring ble påpekt som en årsak til hendelsen i 2017, og andre episoder er også knyttet til dårlig opplæring, mener Helgesen.

Hun tror bakgrunnen for episodene er «grov nedbemanning» over flere år.

– Vi var ofte underbemannet på en slik måte at det nesten var kritisk. Men de ansatte var så vant til det, at de ikke orket å føre avvik en gang. Da blir det ikke like tydelig hvor underbemannet man er over tid. Det blir så dagligdags og vanlig at man forholder seg til det, sier hun og legger til:

– Nedbemanningen har skjedd blant dem som har kontakt med brukerne, samtidig som det ble opprettet flere administrative stillinger.

ORKET IKKE MER: Hild Helgesen mener bakgrunnen for episodene ved bofellesskapet er «grov nedbemanning» over flere år. Det avviser rådmann Toril Eeg. Foto: Mattis Sandblad, VG

Hun mener problemene aldri er blitt tatt tak i.

– Det handler både om at folk ikke tør å si ifra, og at de som sier ifra, ikke blir hørt, sier hun.

Det skal ifølge Helgesen ha vært høy turnover og ufaglærte skal ikke skal ha fått god nok opplæring eller oppfølging av sin leder. Hun sluttet etter hun leverte varselet i 2015.

– Da jeg sluttet hadde begeret rent over. Jeg innså at situasjonen, ukulturen og holdningene var for mye å kjempe imot, sier Helgesen.

Vurdert som avsluttet personalsak

Rådmann i Færder kommune Toril Eeg bekrefter at hun mottok Helgesens e-post i 2015.

– På det tidspunkt sto det ikke noe om varsel i e-posten og den ble ikke sendt til varslingssekretariatet. Innholdet var imidlertid av en karakter som gjorde at jeg brukte «nesten et varsel» i min håndtering av e-posten, skriver hun i en e-post til VG.

Hun forklarer at hun tok kontakt med kommunaldirektøren og ba om en samtale.

– Jeg fikk da tilbakemelding om at denne e-posten var sendt også til leder i boligen og virksomhetsleder som separate e-poster, og at de allerede hadde «håndtert dette» og at enkelte av hendelsene var blitt fulgt opp. Videre at medarbeideren takket ja til et sluttintervju, skriver hun.

– Jeg vurderte dette på det tidspunkt til å være en personalsak som ble håndtert i linjen, og endte med oppsigelse fra Helgesen.

Avviser «grov nedbemanning»

Eeg viser til at hun nå venter på svar fra politietterforskningen, tilsyn fra fylkesmannen og en egen hendelsesanalyse, etter hendelsene i bofellesskapet.

– Flere av de forhold som er beskrevet av Helgesen skal gjennomgås som følge av dette, inkludert kompetanse og opplæring, bemanning, samt oppfølging av avvik. Etter det nevnte tilsynet i 2017 ble det ansatt fagkoordinator i full stilling, og det ble gitt veiledning fra kvalitetsrådgiver. Hvordan dette er fulgt opp, vil også være en del av gjennomgangen, skriver Eeg og legger til:

– Der har ikke vært «grov nedbemanning», men det er et faktum at bemanningen til enhver tid tilpasses etter brukerens behov for tjenester.

Ifølge en avviksmelding fra Færder kommune var boligen fullt bemannet under hendelsen 24. februar.

Eeg skriver at hun ikke vet om forholdene Helgesen nevner er representative for flere av de ansatte.

– Uansett vil jeg at de forhold som beskrives skal være gjenstand for den gjennomgangen som nå gjøres. Uansett hva som er rett og feil skal Færder kommune gi forsvarlig helsetjenester og pårørende skal være trygge på at beboere blir godt faglig og sosialt ivaretatt, skriver hun.

Rådmannen vil ta initiativ til et møte med Helgesen.