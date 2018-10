STILL KLOKKEN: Søndag er det den tiden på året igjen – klokken skal en time tilbake. Foto: SEBASTIAN KAHNERT / dpa

Unngå disse klokke-tabbene - kan være siste gang vi må stille tilbake

INNENRIKS 2018-10-26T11:34:51Z

Søndag kan bli historisk – det er nemlig mulig sommertiden avskaffes for godt neste år.

Publisert: 26.10.18 13:34 Oppdatert: 26.10.18 13:45

Den siste søndagen i oktober, førstkommende søndag, er det igjen på tide å stille klokken en time tilbake. I år er det ekstra spesielt fordi det kan bli den siste gangen klokken stilles tilbake til vintertid.

EU har åpnet for en skroting av sommertiden , og ordningen har skapt debatt her til lands gjentatte ganger. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ønsker nå å holde en folkeavstemning på om sommertiden bør avskaffes, ettersom EU foreløpig ikke har kommet med en avgjørelse. Men det er bare et tidsspørsmål.

– Vi har sett til andre land som allerede har hatt nettavstemninger og innbyggerundersøkelser. Å gjøre noe sånt uten å bruke for mye penger, tror jeg kan være en god idé, sier statsråden til NRK .

Ordningen ble i utgangspunktet innført for å spare strøm, men nyere forskning viser at dette slettes ikke er så besparende, har EU slått fast.

Spesielt småbarnsforeldre fortviler over sommertid da barna ikke justerer seg like enkelt som digitalklokken.

For mange betyr dagen etter at klokken stilles fram at starten på uken blir ekstra blå, og det trengs kanskje en ekstra kopp med kaffe for å komme seg i gang. Kanskje kommer man en time for sent på jobb. For noen har det imidlertid fått kjipere konsekvenser.

NRK-trøbbel

Da klokken skulle stilles i oktober 2016 gikk det i ball på NRK Dagsnytt. Programleder Halldor Asvall åpnet sendingen med å si at «her er NRK Dagsnytt klokken fem». Det var den imidlertid ikke, den var fire. Det var det flere nordmenn som bet seg merke i, og tipset VG om, noe som resulterte i denne saken .

Bombe på sommertid

I 2014 i Dublin var det én som muligens gikk på en sommertid-smell. Bokstavelig talt.

En mann hadde montert en bombe på en bil, men rakk ikke å komme seg unna før den detonerte. En teori var at bombemannen hadde glemt å stille klokken etter sommertid, og at bomben derfor detonerte én time tidligere enn planlagt, skrev Mirror . Mannen forsvant fra åstedet med skader ifølge vitner.

Mistet flyet

Et par som skulle hjem til Norge fra Barcelona i 2002 fikk ikke med seg at klokken skulle stilles – og mistet flyet. De ga skylden på flyselskapet som ikke informerte om at det var sommertid, og klagde det inne til Reklamasjonsnemnda, skrev DinSide da. Nemnda mente at de reisende burde hatt kontroll på tiden selv, og de fikk ikke medhold.

