ETTERFORSKER: Politiet er på plass på en adresse etter knivstikkingen. Foto: Ådne Husby Sandes, VG

En person død etter knivstikking i Oslo

INNENRIKS 2018-10-15T10:59:18Z

MAJORSTUA (VG) Ingen er så langt pågrepet, og politiet jakter nå personer som «oppfører seg mistenkelig eller er blodige».

Publisert: 15.10.18 12:59 Oppdatert: 15.10.18 14:13

Politiet rykket ved 12.15-tiden ut til Majorstua med flere patruljer etter melding om at en person var knivstukket. Helsepersonell jobbet med vedkommende på stedet, men livet sto ikke til å redde. Like før klokken 13 bekrefter politiet at personen er død.

– Jeg så en mann komme ut av blokken og som satte seg på en blomsterkasse. Han var rimelig hvit i masken og hadde blod på hendene. Det kan jo være at han fant denne personen, sier et vitne, som kom tilfeldig gående forbi, til VG.

Ved 14-tiden gikk politiet til væpnet aksjon mot den aktuelle bygården. Fire stykker med skjold og automatgevær tok seg inn i bygningen, men kom senere tomhendt ut.

Pårørende er ikke varslet, og politiet ønsker derfor ikke å gå ut med mer informasjon om fornærmede.

– Alt tyder på at vedkommende er knivstukket. Vi jobber med å få klarhet i hva som har skjedd og hvem som har vært involvert. Det har formentlig skjedd inne i en leilighet, men omstendighetene er uklare, sier operasjonsleder Marita Aune til VG.

Politiet jakter nå på en formentlig gjerningsperson. Videre snakker de med vitner på stedet, foretar rundspørring og venter på kriminaltekniske undersøkelser.

– Vi søker etter personer som oppfører seg mistenkelig eller er blodige, sier politiets innsatsleder Hanne Nordve til VG.

Hun ønsker ikke å si noe om hvor vedkommende ble funnet, og understreker at de ennå ikke vet hva som er årsaken til at vedkommende er død.

– Vi har ikke bekreftet at det er en kriminell handling som ligger til grunn. Det eneste vi kan si er at det fremstår som at det er knivstikk som er årsaken, sier hun.