Veslemannen har flyttet seg en halvmeter

2018-10-12T07:52:34Z

RAUMA (VG) Etter flere dager med store bevegelser og flere steinsprang har Veslemannen roet seg noe. De evakuerte beboerne må smøre seg med tålmodighet.

Publisert: 12.10.18 09:52 Oppdatert: 12.10.18 10:29

– Vi forventer å holde farenivået relativt høyt de kommende dagene, forteller geolog ved NVE, Einar Anda

Det siste døgnet har fjellpartiet forflyttet seg med 55 centimeter, selv om hastigheten har roet seg ned, sammenlignet med gårsdagen. Mange små steinsprang har kommet det siste døgnet.

– Det har vært tre steinsprang i timen i snitt det siste døgnet. Det er for det meste små steinsprang, men det har vært ett større skred. Det er fortsatt store bevegelser i området, sier Anda.

– Holder humøret oppe

Beboerne under fjellpartiet har vært evakuert siden tirsdag, som er det lengste strekket de ikke har kunnet bo hjemme på grunn av rasfare, opplyser ordfører Lars Olav Hustad (H).

– Vi skal ha et møte med de evakuerte i dag. Etter forholdene så har de det bra. Jeg fikk bilder fra dem i går fra grilling ute, så de holder humøret oppe.

Det er femte gang i år at innbyggerne i det rasfarlige området må evakuere, og tiende gang siden 2014. Selv om situasjonen har blitt litt bedre etter de fikk faste evakueringsboliger, så tærer situasjonen på, sier ordføreren.

– Nå er det jo helg, og mange skulle gjerne sett at de kunne være hjemme hos seg selv og kost seg med gullrekka i kveld. Noen av dem har katter og høns, som må mates. Det er ikke så mange dyr i området nå, etter vi fikk sauene ut av området, men hønsene må jo mates, og da må vi spørre politiet om å gå inn i området.

Hustad legger ikke skjul på at det er en krevende situasjon for samfunnet og ham som ordfører.

– Jeg har hatt møter langt unna, som har blitt utsatt på grunn av Mannen .

Store spekkdannelser

Det har dannet seg en 40 til 50 meter lang sprekk i området ved Veslemannen, og det har gått 31 steinsprang, meldte NVE i går kveld. Skredene var på flere hundre kubikkmeter, antok de.

Desto våtere det er i terrenget, desto større blir rasfaren, har geologene tidligere forklart. De siste dagene har det vært oppholdsvær, men snøsmelting på grunn av høye temperaturer har ført til at fjellpartiet har forblitt ustabilt. Lavere temperaturer har derimot gjort at snøsmeltingen har vært lavere det siste døgnet.

I morgen skal derimot regnet starte å hølje ned igjen, og søndag kveld skal det virkelig hølje ned, ifølge værmeldingen. NVE forventer derfor fremdeles høy rasfare.

– Vi kan ikke si noe om når det kommer et skred, men det fare for et stort skred. Det er fortsatt rikelig med snø om området, slik at plussgradene gir vanntilsig i området, forklarer Anda.

Beregninger gjort av NVE viser at det kan rase opptil 180.000 kubikkmeter med stein fra Veslemannen. Den mest aktive delen av Mannen har flyttet seg med 3,8 meter den siste måneden.