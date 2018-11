Saida Begum (31) innstilt som Høyres ordførerkandidat i Oslo

INNENRIKS 2018-11-08T23:03:09Z

Saida Begum (31) er innstilt som Høyres ordførerkandidat. Hun har Fabian Stang som et forbilde, men er klar på at hun må skape sin egen ordførerrolle.

Publisert: 09.11.18 00:03

31-åringen kan bli Høyres første kvinnelige ordfører i Oslo , og etterfølge kjente ordførerprofiler fra partiet som Albert Nordengen og Fabian Stang .

Torsdag kveld ble Begum innstilt som Høyres ordførerkandidat av en enstemmig nominasjonskomité. Hun satser på å utgjøre den nye politiske lederduoen i hovedstaden sammen med byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (47), som også en enstemmig nominasjonskomité samlet seg om.

– Jeg er utrolig glad for at jeg ble nominert av komiteen. Dersom jeg skulle nå helt frem til ordførervervet, vil det nok bli en mye mer politisk orientert ordfører enn mange har vært vant til, sier Saida Begum til VG.

Hun ses på som en moderne ordførerkandidat av lederen i nominasjonskomiteen.

– Ordførerrollen bør tilpasses fremtiden, og det er ikke slik at man må være en middelaldrende hvit mann for å være ordfører i Oslo. Selv ikke for Høyre, sier leder av nominasjonskomiteen, Ellen Chr. Christiansen til NRK som først skrev om nominasjonen.

Begum har imidlertid stor sans for Høyres siste ordfører i Oslo, Fabian Stang, som mange mener var en rollemodell for ordførere og en borgermester for hele byen mer enn en partipolitiker.

– Han er en av de mest populære ordførerne noensinne. Jeg har enorm respekt for den forbilledlige måten han fylte ordførerrollen på. Men jeg må fylle rollen på min måte dersom jeg skulle være så heldig å havne i dette vervet, sier Begum til VG.

En av hennes viktigste målsettinger er at alle barn skal kunne norsk før skolestart. Begum er født og oppvokst i Oslo, men har pakistansk opphav. Dersom hun blir Oslos fremste folkevalgte, blir hun også den første Oslo-ordføreren med etnisk minoritetsbakgrunn.

Hun er utdannet jurist, og har vært advokatfullmektig i selskapet Steenstrup/Stordrange som lenge holdt til rett over gaten fra Oslo rådhus. Nå er hun fraksjonsleder i utdanningskomiteen i Oslo, og har markert seg som en sterk tilhenger av Oslos kunnskapsskole og en sterk opponent til sittende skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Saida Begum fremsnakkes av mange i Høyre som en kommende stjerne i partiet, også av byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

– Hun er en fremragende ordførerkandidat. Og vi er et godt team som jobber godt sammen, sier Lae Solberg til VG.

Han er selv egentlig drammenser, men har bodd de siste 20 årene i hovedstaden. Der har han vært finansbyråd, gruppeleder for Høyres bystyregruppe både i posisjon og opposisjon. I tillegg har han vært statssekretær i flere departementer.

– Gir du avkall på rikspolitikken nå, da?

– Det er i Oslo jeg ønsker å gjøre en forskjell fremover, svarer Lae Solberg.

Både han og ordførerkandidat Saida Begum holder frem oppvekst- og skolepolitikken som sine viktigste merkesaker.

– Det viktigste er å gi byens barn og unge en skole og oppvekst som gir de muligheter til å lykkes, sier Lae Solberg.

– Vi kan gjøre barnehagene og skolene i Oslo enda bedre til å gi alle barn muligheten til å lykkes. De er veldig gode fra før. Men de kan bli enda litt bedre, sier ordførerkandidat Begum.