Nordlys: Samfunnstoppen skal ha truet fornærmet i overgrepssak

Den fornærmede asylsøkeren i saken der en samfunnstopp i Troms er siktet for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang, sier i avhør at det ble fremsatt trusler. Selv nekter siktede for dette.

Det var onsdag for snart to uker siden at en mann fra Troms, som i en årrekke har vært en profilert samfunnstopp, ble pågrepet av politiet og siktet for sedelighetslovbrudd .

Konkret lyder siktelsen på at han skal ha skaffet seg seksuell omgang ved å misbruke sin stilling, avhengighets- eller tillitsforhold til fornærmede, samt at han skal ha utnyttet en person under 18 år, som er i en sårbar livssituasjon, skriver Nordlys .

Politiet mistenker at mannen har misbrukt sin stilling til seksuell omgang med mindreårige gjennom 17 år.

De har imidlertid ikke oversikt over antall fornærmede eller deres identitet i denne perioden, fikk VG opplyst tidligere denne måneden.

Fornærmede som nå har uttalt seg i avhør er ifølge Nordlys en ung, mannlig asylsøker.

Fornærmede sier han ble truet

Etter det Nordlys får opplyst, skal fornærmede ha forklart at den siktede samfunnstoppen skal ha ledet ham til å tro at han blant annet kunne hjelpe ham med å få bli i Norge. I dette skal det også ha ligget trusler om at saken kunne få motsatt utfall dersom fornærmede ikke gjorde som siktede ville, skriver avisen.

Politiet har ikke ønsket og kommentere avisens opplysninger, og har vært svært tilbakeholdne med detaljer om den pågående etterforskningen.

– Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn siktelsen eller hva som er sagt i avhør, sier politiinspektør Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt til Nordlys.

Nekter straffskyld

Den siktede mannen nekter straffskyld i saken, og stiller seg også helt uforstående til fornærmedes forklaring i avhør vedrørende at det skal ha fremsatt trusler. Det sier siktedes forsvarer Ulf Hansen til Nordlys.

– Ettersom min klient nekter enhver befatning med saken, fremstår også beskyldninger om en eller annen form for trusler som uforståelige for ham. Han stiller seg avvisende til hele saken, herunder eventuelle trusler, sier Hansen.

Så langt har politiet identifisert to personer som de jobber ut i fra at er fornærmede i saken. I tillegg til mannen som nå har uttalt seg i avhør er det også en annen mannlig asylsøker bosatt på et mottak i Troms som har denne statusen i saken. Han anmeldte siktede i 2015, og saken ble henlagt samme år på grunn av bevisets stilling, skriver Nordlys.

Anmeldelsen fra 2015 ble henlagt på bevisets stilling året etter, men politiet vurderer nå å gjenoppta etterforskningen, og mannen har derfor status som fornærmet i saken.

Bekrefter frivillig engasjement med flyktninger

Nordlys skriver at de vet at den siktede mannen skal ha hatt omgang med unge, mannlige asylsøkere som ikke har status som fornærmede i saken. Samfunnstoppen ha bidratt frivillig på vegne av flyktninger. Dette er også noe hans advokat bekrefter.

– Det er kjent at dette er en mann som har stilt seg til disposisjon for mye sosialt og frivillig arbeid, sier han.

Torsdag forrige uke ble samfunnstoppen varetektsfengslet i fire nye uker med brev- og besøkskontroll.

