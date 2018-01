EKTEMANNEN SIKTET: Politiet mener ektemannen har drept Janne Jemtland, og ber om tips fra publikum som kan ha observert noe mistenkelig. Foto: Fredrik Solstad/VG

Varetektsfengsler Jannes ektemann i fire uker

Kristian Aaser

Martha Holmes

Publisert: 15.01.18 15:25 Oppdatert: 15.01.18 16:52

INNENRIKS 2018-01-15T15:52:12Z

Politiet har fått medhold i å varetektsfengsle Janne Jemtlands ektemann i fire uker med brev- og besøksforbud, og med full isolasjon i de to første ukene.

Mandag klokken 14.30 holdt politiet en pressebrief der de ga en ny oversikt over saken om Janne Jemtland (36).

Der fortalte de at det mandag ble avholdt et fengslingsmøte i Hedmarken tingrett, uten at Jannes ektemann i 40-årene, som er siktet for drap, var tilstede.

Hedmarken tingrett har gitt politiet medhold i at Jannes ektemann skal varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud. De første to ukene er han underlagt full isolasjon.

Politiet opplyste også på pressebriefen at det er gjort funn utendørs på eiendommen til Jemtland.

Få oversikt: Dette er forsvinningen i Brumunddal

Medhold i alle deler av begjæringen

Politiet har dermed fått medhold i alle deler av begjæringen om fortsatt varetektsfengsling av ektemannen.

Retten deler politiets synspunkt om at det er skjellig grunn til å mistenke Janne Jemtlands ektemann for drapet på henne, opplyser politiet mandag.

– Det er ingenting så langt i etterforskningen som tyder på at det er noen som har medvirket til denne handlingen, svarer politiadvokat André Lillehovde van der Eynden på spørsmål fra NRK om politiet har flere mistenkte i saken.

Ektemannen har de siste dagene sittet i omfattende avhør, som vil fortsette. Politiet opplyser at han fortsatt er samarbeidsvillig.

Han erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap .

Ikke endelig bekreftet om Janne er funnet

Politiet hentet lørdag ettermiddag opp en død kvinne fra bunnen av Glomma ved Eidsfossbroen i Våler kommune.

Obduksjonen av den døde kvinnen som ble funnet ved Eidsfossbroen i Braskereidfoss søndag, er ikke ferdig enda.

– Vi har ikke fått en endelig bekreftelse på identitet i saken, sa Lillehovden under pressebriefen.

Han understreker likevel at det er sannsynlig at det er Janne Jemtland som ble funnet, ettersom politiet gjennomførte målrettede søk etter henne i området.

Politiet oppklarer også at funnet som ble gjort fredag på ekteparets eiendom, som Jannes ektemann ble siktet på bakgrunn av, ble gjort ute og ikke inne.

Politiet ber nå om tips fra de som kan ha observert noe mistenkelig i nærheten av Eidsfossbroen ved Braskereidfoss i Våler, der den døde kvinnen ble funnet lørdag ettermiddag.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!