KRITISKE: Tidligere NRK-profiler ser ikke positivt på NRKs omlegging av distriktsnyhetene. Foto: VG og Bodø Kommune

NRK-veteraner raser mot distrikts-kutt

Publisert: 23.01.18 15:01

NRK har fått klager og kritikk etter at de kuttet sendetiden på distriktsnyhetene. Flere tidligere NRK-profiler reagerer på utviklingen.

– Jeg tenker av og til for meg selv at dette er begynnelsen på slutten for NRKs distriktsjournalistikk, sier tidligere NRK-journalist og nåværende kommunikasjonssjef i Bodø kommune Tord Berthinussen (61) til VG.

I desember offentliggjorde NRK at distriktsnyhetene, som tidligere ble sendt klokken 18.45 på NRK1, skulle kuttes ned fra 15 til fem minutter og heller sendes tre ganger i løpet av kvelden.

Omleggingen har skapt sterke reaksjoner i Distrikts-Norge. NRK har mottatt en rekke klager fra seere som mener nyhetssendingene ikke lenger holder forventet kvalitet. Trude Drevland har varslet at hun kommer til å ta opp saken i Kringkastingsrådet. Kulturminister Trine Skei Grande har bedt NRK redegjøre for den omstridte omleggingen .

VG har vært i kontakt med flere journalister og programledere som har fortid fra NRK, og flere av dem er lite begeistret over omleggingen. Berthinussen er blant dem som reagerer sterkest.

– Med de korte distriktssendingene får ikke journalistene tid til å lage skikkelige nyhetssaker. Det er bare overflaten av nyheten som blir vist for seerne, og mangelen på dybde ser jeg på som svært bekymringsverdig.

Han uttalte seg kritisk om NRKs regionale nyhetsdekning allerede i 2012 , og mener kanalen gjør en stor feil ved å redusere sendetiden til distriktsnyhetene.

– Vanligvis har jeg ingenting imot å ha rett, men denne gangen blir jeg virkelig lei meg.

– Forkastelig

Spesielt i Nord-Norge er reaksjonene sterke.

Mangeårig journalist og komiker i NRK, Tore Skoglund (70) fra Senja i Troms, er ikke mild i sin dom over NRK.

– Jeg synes det er forkastelig. Jeg har jo både opplevd og sett at de har redusert produksjon i hele kanalen, bortsett fra Marienlyst. Det ender vel opp med at de sender en SMS med to linjer til lisensbetalere i nord og vest i stedet for nyheter, sier han.

– Jeg er skuffet

Berthinussen og Skoglund får støtte av tidligere NRK-profil mangeårig nyhetsanker i Dagsrevyen, Einar Lunde (74). Den tidligere programledere jobber nå i PR-byrået First House.

– Jeg reagerer på valget NRK har tatt og må innrømme at jeg er veldig skuffet. Jeg reiser mye rundt i distriktene og ser hvor viktig rolle lokalsendingene har i folks liv. Radio og tv-sendingene gjør at folk føler seg viktige, nå frykter jeg at lokalnyhetene forsvinner i en storm av nyheter på nettet, sier han til VG.

De eldre rammes

Få kjenner distriktene bedre enn Oddgeir Bruaset (73) fra Rauma i Møre og Romsdal. Før han ble pensjonist, ledet han det populære programmet «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» i 13 år. Nå er han bekymret for Distrikts-Norge.

– Jeg er litt frustrert over at det NRK har brukt en mannsalder på å bygge opp, er på vei til å brytes ned, sier Bruaset til VG.

Han er enig i at nettet er fremtiden og forstår at NRK vil prioritere denne plattformen, men Bruaset er redd for at NRK prioriterer vekk en viktig aldersgruppe.

– NRK har nok rett i at nettet er fremtiden – enten vi liker det eller ikke – men den eldre generasjonen blir jo skadelidende.

– Rimelig å justere lisensen

Tidligere NRK og TV2-programleder Per Ståle Lønning (68) fra Stord har også fulgt med på debatten. Han mener NRK undergraver sin legitimitet og ikke utfører plikten som allmennkringkaster.

– NRKs fortrinn på andre kanaler har gjennom en årrekke vært deres dekning av lokalsamfunnene. Jeg mener det er rimelig å kreve en prisreduksjon av lisensen. Hvis en bedrift kutter i tilbudet, burde prisen justeres deretter, sier Lønning.

– Lokalstoff er viktig

Forfatter, underholder og «Portveien 2»-programleder Eli Rygg (62) mener lokalsendingene er viktig for nordmenn.

–Jeg ser for meg at det rammer de som bor nordpå, og oss eldre som begynner å bli gamle og mindre bevegelige. Vi blir bombardert med utenriksnyheter hele tiden, det har jeg alltid tilgang på, men jeg synes distriktsnyheter er like viktige, sier hun til VG.

– Glad jeg opplevde gullalderen

Rogalendingen John Skien (73) har jobbet i NRK i 46 år – hovedsakelig i distriktssendingene til NRK Rogaland. Han har forståelse for NRK sine nye prioriteringer, men innrømmer at han ikke er veldig positiv til utviklingen.

– Jeg vil ikke være gammel grinebiter som kritiserer, men jeg vil si at jeg ikke liker den utviklingen som skjer nå. Jeg er veldig glad jeg opplevde gullalderen til distriktsnyhetene, sier Skien til VG.

Han forteller at sendingene opprinnelig var 20 minutter før det ble redusert til 15 – og nå fem.

– 15 minutter er minimum for å presentere mer dyptgående reportasjer. De knappe fem minuttene som er nå gjør dette umulig. Jeg er lei meg på vegne av Distrikts-Norge, sier han.

– Blir det for ille tyr jeg til Netflix i ren protest mot NRKs distriktssjef Grethe Gynnild Johnsen, sier Skien med en spøkefull tone.

Tar var på eldre seere

NRKs distriktssjef har forståelse for at endringene kan være utfordrende, og at enkelte misliker de nye distriktssendingene, men forsikrer samtidig at NRK skal ivareta sine eldre seere.

– Jeg kunne også ønske at verden var som før, men vi er nødt, som alle andre, til å følge den teknologiske utvikling og tilpasse oss nye plattformer. Samtidig er vi veldig glad i våre eldre seere, dermed fortsetter vi med tre distriktssendinger på fem minutter på lineær tv. Samtidig føler jeg meg rimelig sikker på at stadig flere over 60 år begynner å bruke mobilen for å oppdatere seg på nyhetene, sier Johnsen til VG.

Satser på distriktet

Johnsen har respekt for at folk reagerer på endringen, men understreker at NRK må tilpasse seg utviklingen for å imøtekomme befolkningen.

– Hele på poenget med denne endringen er å flytte ressursene til plattformene hvor folk er. Det er et faktum at folk ser mindre på lineær tv nå enn tidligere, og da må vi som statskanal tilpasse oss etter det. Dette er på ingen måte en nedskjæring i satsingen på distriktsnyhetene, heller en satsing på å nå ut til flere, sier hun.

Teknologisk utvikling

I snitt følger 333.000 mennesker de elleve daglige distriktssendingene til NRK. Johnsen forteller at folk har endret medievanene de siste årene og stadig flere følger nyhetene på andre plattformer enn lineær tv.

– Nordmenn under 60 år oppgir mobilen som sin viktigste nyhetsressurs, og vi har fått et forsterket oppdrag av Stortinget om å nå ut til hele befolkningen. Derfor flytter vi ressurser fra de lineære tv-sendingene for å styrke innholdet på nett og mobil. Vi satser stort for å gi bedre videoinnhold på disse plattformene, opplyser Johnsen.

NRK-veteran og kommentator-legende Arne Scheie (74) er ikke like kritisk som flere av sine tidligere kolleger, men mener endringen kan være en utfordring for eldre seere.

– Grethe Gynnild-Johansen forklarte seg bra om hvorfor de gjør dette, men personlig foretrekker jeg tv-sendinger, og tror jeg snakker for mange på min alder når jeg sier det, sier han til VG.

Støtter NRK

Marit Christensen (69), også kjent som «Moskva-Marit», er forfatter og

tidligere journalist i NRK. I motsetning til de andre NRK-veteranene støtter hun NRKs omlegging.

– Jeg blir ikke opphisset av dette. Det har vært større medieomlegginger før. Det er ikke sånn at de har senket det fra 15 minutter til fem. De har delt det opp i tre innslag på fem minutter hver.

Christensen mener at dette er en endring som er godt begrunnet.

– Det vil si at en del lengre saker som de kanskje har brukt tid på før ikke kommer på, men jeg hører at NRKs begrunnelse er at de følger seernes medievaner, og det synes jeg er rimelig, sier hun til VG.

NRK Sørlandet-journalist Siv Kristin Sællmann (53) forstår både seerne og NRK.

– Jeg har forståelse for de valgene som er gjort, samtidig får jeg fryktelig mye henvendelser fra folk på gaten som har sett meg på TV og er lei seg for det som har skjedd. Jeg synes selvfølgelig det er synd at de venter på noe de ikke får, og har sympati med de, men vi håper at vi kan gi et kortere, annet og bedre type tilbud, sier hun til VG.