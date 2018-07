Carl I. Hagen sier han forventer at Frp-leder Siv Jensen trekker partiet ut av regjering dersom Norge tar imot nye flyktninger som har kommet til Europa over Middelhavet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hagen ber Frp true med regjeringskrise

NTB

Publisert: 03.07.18 07:24

Carl I. Hagen mener Frp-leder Siv Jensen må ta partiet ut av regjering dersom Norge tar imot nye flyktninger som har kommet til Europa over Middelhavet.

– Jeg forventer at partiets ledelse nå setter foten ned og sier at det er uaktuelt å ta imot flere økonomiske migranter til Norge, altså disse som godhetstyrannene kaller flyktninger, sier Hagen til Dagbladet .

EUs toppsjefer har inngått en avtale om at EU-land i fellesskap skal ta ansvaret for flyktninger og migranter som plukkes opp i Middelhavet. Hagen sier Norge ikke skal ta imot en eneste én som resultat av EUs nye flyktningdugnad.

På den andre siden står Venstres Abid Raja som før helgen sa at Norge har et «moralsk og etisk ansvar» for å stille opp.

– Vi skal være rause, stille opp, men ikke være dumsnille, sa Raja.

Men det skal ikke Hagen ha noe av.

– Det er ikke mulig for Frp å fortsette i regjering hvis denne domineres av en naivistisk og snillistisk holdning til bølgen av økonomiske migranter som vil til Europa for å leve av våre velferdsordninger, sier han.

Hagen støtter imidlertid EU-forslaget om å etablere mottakssentre i Nord-Afrika. På spørsmål fra Dagbladet om ikke det er en risiko for at dette blir rene interneringsleirer hvor mennesker blir boende på ubestemt tid, svarer han:

– Det kan godt hende, men da vil iallfall strømmen av økonomiske migranter stoppe opp.