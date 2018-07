MINSTELØNN: LOs sommerpatrulje på tokt på Espresso House på Gunerius-senteret i Oslo. Julia Sofie Rosseland Hansen informerer Miriam Iqbal om hvilke rettigheter hun har, mens Eva Emilie Roisdorph-Sætre (til høyre) stabler varer. Begge er midlertidig ansatte i kjeden. Foto: Gisle Oddstad

Mottar flere henvendelser om seksuell trakassering fra ungdom i sommerjobb

Publisert: 17.07.18 03:08

INNENRIKS 2018-07-17T01:08:17Z

Flere unge arbeidstagere kontakter LOs sommerpatrulje om seksuell trakassering på arbeidsplassen. Patruljen etterlyser oppgjør i arbeidslivet.

– Vi hører om seksuelle kommentarer fra sjefen til unge ansatte, kameraovervåkning i rom som brukes til klesskift, kommentarer på kropp og utseende, samt uønskede seksuelle tilnærmelser, sier ungdomsrådsgiver i LO , Bjarne Lagesen.

Hvert år besøker LOs sommerpatrulje unge arbeidstagere i sommerjobb. Målet er å bevisstgjøre og registrere brudd på arbeidsmiljøloven.

Til forskjell fra tidligere år opplever de nå økende antall henvendelser om seksuell trakassering fra flere fylker.

– Om dette kommer av at det er mer bevissthet rundt seksuell trakassering på grunn av metoo-kampanjen, eller fordi det er en reell økning er vanskelig for oss å si noe om. Det er kanskje enklere å si ifra nå, samtidig vet vi at det er mørketall.

Etterlyser oppgjør

Nå ønsker Lagesen å tallfeste tilfeller av seksuell trakassering, som en del av rapporteringen LO gjør med sommerpatruljen.

– Burde ikke dere begynt å kartlegge seksuell trakassering på arbeidsplassen for lenge siden?

– Det kan du si, men det viktigste er at vi tar det på alvor nå.

Lagesen etterlyser et oppgjør i bransjen.

– Vi har sett det i kulturlivet og i politikken, men det er viktig at vi fanger det opp også i arbeidslivet. Det er viktig at unge sommervikarer får et godt møte med arbeidslivet, sier han.

NHO: – De skal ikke være redd for å gå på jobb

Direktør i NHO, Nina Melsom, mener det er viktig at man får laget en kultur hvor de ansatte føler trygghet og tillit, og at den økte oppmerksomheten rundt seksuell trakassering det siste året viser at det er et slikt behov i arbeidslivet.

– Unge sommervikarer skal ikke være redde for å gå på jobb. Det er viktig at de får god opplæring og blir tatt i mot på en god måte, da dette ofte er det første møtet med arbeidslivet, sier hun.

Hun tror det viktigste bedriftene kan gjøre selv er å få gode og tydelige rutiner, og at de ansatte skal ha mulighet til å si fra til noen de har tillit til, enten det er ledere, tillitsvalgte eller verneombud.

– Vår oppgave er å kurse bedriftene våre og hjelpe dem med å utarbeide retningslinjer og være gode rådgivere dersom de kommer opp i situasjoner hvor de føler at de trenger hjelp av oss. Min opplevelse er at våre medlemsbedrifter ønsker å være gode rollemodeller.

Ikke bare dystert

Hvert år kommer sommerpatruljen ut med en rapport om forholdene de finner rundt om i hele landet. Lagesen forteller at de stort sett ser en positiv utvikling.

– Vi ser at antall brudd minker, at de fleste arbeidsgivere er gode og flinke folk. Vi ser for eksempel en stor forbedring i antall personer som har kontrakter i orden. Derfor håper vi arbeidet vårt også kan ha en effekt på nye utfordringer, som for eksempel ulovlig overvåkning eller seksuell trakassering, avslutter han.