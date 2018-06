VENTET FOR LENGE: Tall fra mai viser at elleve prosent av de som ringte nødanrop på 112 i Øst politidistrikt ikke kom gjennom. Noen ga opp, de fleste la på etter venting. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Romerikes Blad: Hvert 10. nødanrop til Øst politidistrikt ikke besvart i mai

Publisert: 25.06.18 21:11

Over én av ti som ringte inn til politiets nødsentral i Øst politidistrikt fikk ikke svar innen pålagte 20 sekunder, det viser en kartlegging Romerikes Blad har gjort.

Romerike, Østfold og Follo politidistrikt slo seg sammen til Øst politidistrikt i mars i år. Samtidig ble det åpnet en felles operasjonssentral.

Nå viser det seg at sammenslåingen har ført til svikt i behandling av nødsamtaler.

– Jeg advarte mot det og sa at hvis de har planer om å legge seg på den bemanningen, vil ikke den vanlige mannen i gata få tilstrekkelig hjelp. Nå har akkurat det jeg forutså skjedd, sier tidligere operasjonsleder i Romerike politidistrikt Bjørn Jahr til Romerikes blad .

Jahr har tidligere uttrykt skepsis til politireformen og frykter at forholdene kan føre til alvorlige situasjon.

– Blant de anropene som går tapt, kan det være en livstruende situasjon. Det er ikke heldig i det hele tatt og går på sikkerheten løs, sier Jahr.

I mai kom det 7676 anrop til 112. Kun 6805 ble besvart innen 20 sekunder. Hele 859 la på innen 20 sekunder, mens 261 ga opp etter at 20 sekunder hadde gått.

– Dette er graverende tall som viser et omfattende problem. 112 er jo nummeret for de mest alvorlige situasjonene. Når så mange holder linja over 20 sekunder, men fortsatt ikke kommer gjennom, gir det en alvorlig grunn til bekymring. Dette er ikke betryggende for folk. En gedigen skandale, sier stortingspolitiker Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til avisen.

Leder av felles enhet for operativ tjeneste, Olav Unnestad, er ikke fornøyd med tallene.

– Vi ser selv at tallene er noe under det vi har satt som krav og er ikke tilfreds med situasjonen. De 112-anropene vi ikke rekker å ta imot, som har holdt linja i over 20 sekunder, blir forsøkt oppringt så fort som overhodet mulig, sier Unnestad.