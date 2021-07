Les dagens VG her!

En rekke viktige og ganske enkle grep kan avgjøre størrelsen på månedspensjonen. Ekspertene har rådene som hindrer deg i å gå i de klassiske «pensjonsfellene».

Akkurat som i 1996, under EM på hjemmebane, røk England ut på straffer.

Og akkurat som for 25 år siden, kan Gareth Southgate ta på seg en del av skylden.

Den gangen fordi han som spiller bommet på det avgjørende straffesparket. Denne gangen fordi han gamblet like før full tid ved å bytte inn Marcus Rashford og Jadon Sancho kun for å ta straffer.

Begge bommet.

Denne uken ble det meldt om mer enn 20 smittede etter Ekstremsportveko på Voss. Til tross for smitten, er besøkende og lokalbefolkningen positive til hvordan Voss har håndtert smitten.

