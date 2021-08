FERIETRAFIKK: Forvirring i reglene rundt innreise, vaksinasjon, testing og karantene. Bilde fra tidlig juli i år ved Magnormoen kontrollstasjon på svenskegrensen. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Politiet advarer: Flere misforstår innreisereglene

Det blir flere endringer når regjeringens nye reiseregler oppdateres natt til mandag. Samtidig melder politiet om at flere misforstår reisereglene.

Av NTB og Caisa Linea Hagfors

Nok en uke med nye innreiseregler, i tillegg til avslutning på fellesferien, gjør at politiet nå går politiet ut og advarer mot typiske misforståelser.

Allerede denne helgen møtte de på utfordringer, skriver Østlendingen. Mange hadde trodd at Värmland, som nå nå blir grønt, også betyr at alle grenseoverganger er åpne.

Det stemmer imidlertid ikke.

– Vi har fått flere telefoner fra personer som er ved en stengt grenseovergang. Da blir de henvist videre til en av overgangene som er åpne, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, til avisen.

Han understreker at det ikke er tillatt å benytte seg av andre grenseoverganger enn de som er åpne.

De anbefaler dessuten reisende å benytte seg av grensepasseringene på andre tidspunkter enn mellom klokken 13 og 19.

– Ha nødvendig dokumentasjon klar ved grensepassering. Da får vi en bedre trafikkavvikling i grensekontrollen, og ventetiden blir kortere, sier politistasjonssjef Gjermund Thoresen i Kongsvinger.

HARRYHANDEL: Butikkene i grensebyene har fylt opp lagrene for å håndtere svenskehandelen. Her kø på Systembolaget i juli. Foto: Fredrik Solstad

Fredag 30. juli oppdaterte regjeringen sin vurdering av hvilke land som får karantenekrav for uvaksinerte på reisefot. Italia og Island er to av landene som blir oransje natt til mandag 2. august.

Det betyr at reisende fra disse landene blant annet må ha attest på negativ coronatest før innreise, teste seg på grensen ved ankomst og de må i innreisekarantene.

I tillegg blir det karantenekrav for flere regioner i Sverige og karantenehotell for reisende fra populære ferieøyer som Rhodos og Kos.

Dette betyr fargene Obs! Vaksinerte og barn kan være unntatt fra disse reglene – les mer om det under faktaboksen! Grønn: Det er ikke krav til å ha med en negativ test tatt før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fortsatt fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Oransje: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Rød: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Mørkerød: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Lilla: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Øvrige land: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. Les mer om hva som gjelder for deg på helsenorge.no. Vis mer

Regjeringen har også opplyst at flere land blir grønne fra mandag av. Det betyr at innreiserestriksjonene og karantenekrav fjernes for blant annet Bulgaria, Kroatia, Polen, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike.

Det gjøres også endringer i Sverige fra 2. august: Gotland, Halland, Skåne og Stockholm går fra grønn til oransje og får dermed karantenekrav. Samtidig blir Norrbotten og Värmland grønne.