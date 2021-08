IKKE SOM VENTET: Tino Milian ble født nesten 14 uker for tidlig. Bare uker senere fikk han påvist MRSA-smitte. Foto: Privat

17 bekreftet MRSA-smittet på Kalnes – blant dem er lille Tino

Tino Milian (syv uker) var det første spedbarnet som fikk påvist MRSA-smitte ved nyfødtavdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes.

– Så fort man hører navnet MRSA, så tenker man: «shit, hva er dette for noe?» sier den nybakte faren Fredrick Hansen over telefon til VG torsdag morgen.

Fredag 30. juli ble det kjent at det var brutt ut smitte av den antibiotikaresistente bakterien MRSA (gule stafylokokker) ved nyfødtintensivavdelingen på Kalnes, som er en del av Østfold Sykehus.

Det første barnet som fikk påvist smitte var den nyfødte sønnen til Fredrick Hansen og Julia Karlsson, Tino Milian.

Tino ble i sommer født 13 uker og seks dager for tidlig, og var innlagt på Kalnes da helsepersonell la merke til puss i øynene hans.

– Så de skulle ta noen prøver av det. Men da sykepleieren kom inn på rommet igjen, hadde hun på munnbind og alt, forteller Karlsson.

– Hun spurte om vi hadde vært utenlands. Jeg skjønte ingenting, for sist vi var i utlandet var Kroatia i 2019.

MRSA-bakterien forekommer relativt sjelden i Norge og er svært vanskelig å behandle. Den er antibiotikaresistent og kan i verste fall gi infeksjoner og alvorlige tilfeller av blodforgiftning.

Smitte fører sjelden til konsekvenser for små barn, men man ønsker å holde bakterien unna sykehus og sykehjem.

Derfor ble Tino, Karlsson og Hansen hastet inn på et annet rom sammen med flere andre barn og deres foreldre. Der ble de satt i full isolasjon.

Helsepersonell som var innom brukte hansker, masker og forklær, og alt som hadde vært inne i rommet ble lagt i gule poser. På bakken lå et slags ark med klister som skulle plukke opp bakterier som hadde festet seg til sko.

Ti nyfødte smittet

Kommunikasjonssjef ved Kalnes Bjørn Hødal opplyser til VG at totalt 17 personer nå er bekreftet smittet i utbruddet. Av disse er ti pasienter, to foresatte og fem medarbeidere. Det er ventet flere prøvesvar senere torsdag.

Foreløpig har ingen av de smittede utviklet sykdom eller symptomer, opplyser Hødal.

– Tallene har gått litt opp og ned gjennom uken. Det tar litt tid å få det endelige testresultatet, og for å være raskt ute med smitteverntiltak har vi handlet etter foreløpige testsvar. I noen tilfeller har det vist seg at personer ikke er smittet likevel når testen er endelig verifisert, sier Hødal.

– Det kategoriseres fortsatt som et pågående utbrudd. Vi tester, og det er ikke usannsynlig at flere vil teste positivt.

KONTROLL: Pressevakt ved Østfold Sykehus, Bjørn Hødal, forsikrer at sykehuset har gode rutiner og har situasjonen under kontroll. Foto: Sykehuset Østfold

Hødal forteller at de også går lenger tilbake i tid, til personer som har vært på avdelingen tidligere. Disse får beskjed om å teste seg hos fastlegen sin. Dersom man ikke hører fra sykehuset, skal man ta det helt med ro, forsikrer han.

De vet foreløpig ikke hvor smitten kommer fra.

Den første tanken som slo Hansen var at smitten måtte ha kommet fra en av dem. «Er det ungen vår som har smittet andre babyer?» tenkte han.

Etter en stund ble det klart at verken han eller Karlsson var smittet. Likevel må de testes ukentlig i lang tid fremover.

– Vi kan ha blitt smittet senere. Vi kan jo ikke slutte å være med ungen vår, sier Hansen.

– En krevende driftssituasjon

Hødal sier til VG at de nå har kontroll på nyfødtintensiven, men at det er medarbeidere som har gått ut i ferie og derfor ikke har blitt testet ennå.

– Er dere bekymret for det pågående utbruddet?

– Det er en krevende driftssituasjon for nyfødtavdelingen nå, for det er høysesong for fødsler og samtidig er det ferieavvikling. Så de som er igjen på jobb, de jobber mye nå for å sikre et trygt og godt tilbud til pasientene. Det er en fantastisk innsats legene og sykepleierne gjør nå.

De siste nettene har Hansen og Karlsson fått sove hjemme, mens den lille gutten deres fortsatt er innlagt på Kalnes. Bakterien som først var fremmed og skremmende, fremstår gradvis mindre truende for de nybakte foreldrene.

– Det man først leser om er ofte de verste bivirkningene, sier Hansen.

– Men vi har funnet ut at det som regel går over av seg selv hos små barn. De må bare ri av stormen.

Tino Milian har det bra, tross alt.

– Han fikk nyfødtvaksine i går, så han var litt sliten av den. Øynene er litt hovne fortsatt, men det får han dråper mot. Han har tydeligvis et godt immunforsvar.

– Var det sånn du så for deg at din første fødsel skulle bli, Karlsson?

– Nei, det var ikke helt dette vi hadde sett for oss. Men vi håper at alt skal gå bra fremover, og at vi snart kan begynne på nytt og få leve som normalt.