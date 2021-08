LITE PENGER: For mange er studietiden tøff økonomisk. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB Scanpix

10 sparetips for studenter

Mange studenter sliter med å få lån og stipend til å vare hele måneden. Her er 10 sparetips som kan være nyttige for flere.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Miriam Faranso (24) studerer siviløkonom ved Universitetet i Agder. Ved siden av studiene driver hun Instagram-kontoen @Okonomi_Studenten, som skal hjelpe studenter med å ta gode pengevalg. Her er Faransos 10 beste sparetips:

1. Mattilbud

Last ned appen «Mattilbud». Denne appen gir deg en oversikt over hvor det er tilbud på mat og appen er fin å bruke når du skal planlegge ukeshandelen.

2. Avtalegiro og eFaktura

Opprett avtalegiro i nettbanken slik at alle regningene blir betalt automatisk hver måned, og opprett eFaktura slik at regningene blir sendt til deg elektronisk i nettbanken. Slik unngår du papirgebyr på omtrent 59 kroner per faktura.

3. Pensumbøker

Kjøp brukte pensumbøker og bruk bøkene pent, da er det enklere for deg å selge bøkene når du er ferdig med å bruke de.

4. Studenttorget

Bruk www.studenttorget.no når du skal handle, spise på restauranter eller klippe deg. Studenttorget har en fullstendig oversikt over alle studentrabatter i hele landet.

5. Budsjett og ukelønn

Før stipendet kommer inn på kontoen, bør du få en oversikt over inntektene og utgiftene dine. Lag et enkelt budsjett og gi deg selv en ukelønn hver mandag.

Foto: Økonomistudent Miriam Faranso (24).

6. Morsom sparing

Spar hver gang du drar kortet og la pengene gå til en skjult sparekonto. Denne kontoen sjekker du en sjelden gang – du vil bli overrasket over hvordan små beløp kan bli en stor sum! På slutten av året kan du for eksempel overføre denne summen inn på BSU.

7. Bufferkonto

Opprett en bufferkonto! Dersom uforutsette utgifter oppstår i løpet av studietiden, bør du ha en bufferkonto. Denne kontoen bruker du dersom din PC ryker, du mister mobiltelefonen i vannet eller du må betale en dyr tannlegeregning.

8. BSU

Prioriter å spare i BSU fremfor en ordinær sparekonto. BSU-konto har høyere rente enn andre sparekontoer og du får 20 prosent skattelette for beløpet du sparer i løpet av et kalenderår.

9. Vær prisbevisst!

Sjekk kilo- og literprisen når du handler i dagligvarebutikken, istedenfor å se på stykkprisen. Ofte blir man lurt til å handle dyrere varer på grunn av utseende og hvordan butikken fremstiller prisene. Rødløk i strømpe kan fort koste dobbelt så mye som rødløk i løsvekt.

10. Få en oversikt over abonnementene dine

Avslutt alle strømmetjenester du ikke bruker. Skal du bare ha en gratis prøveperiode hos Netflix på en måned, bør du avslutte brukeren din med en gang du har opprettet den. Du kan fortsatt bruke den ut måneden, men slipper å bli trukket når abonnementet skal fornyes fordi du har glemt å avslutte det.

Nærmere halvparten må ha deltidsjobb

En ny undersøkelse gjort av Norstat for Danske Bank viser at nesten halvparten av de spurte føler at de er «fattige studenter». 34 prosent svarer at pengene ikke strekker til under studenttilværelsen.

– Coronapandemien har rammet mange studenter hardt økonomisk. Mange unge har mistet deltidsjobbene sine, og dermed trolig også sin eneste inntektskilde ved siden av studielån. Dette kan være en av hovedårsakene til at en så høy andel studenter føler at de er «fattig student», sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank.

Thea Olsen Foto: Daniel Tengs/Tengsphoto

Hun trekker frem at det i samme undersøkelse fremkommer at også nærmere halvparten ikke kunne klart seg økonomisk uten en deltidsjobb.

– Det underbygger det faktum at mange studenter er avhengige av en ekstra inntektskilde ved siden av studielån, og at pandemien derfor har blitt en ekstra belastning for studentene økonomisk.

Så mye penger bruker norske studenter

Olsen i Danske Bank er samtidig litt overrasket over tallene.

– Det er høy levestandard i Norge. Enkelte kan derfor ha forventninger til en levestandard som student som ikke er forenelig med et studentbudsjett, og bli overrasket over hvor trangt det er økonomisk. Trolig får en del studenter et lite sjokk når de skal stå på egne bein økonomisk. I den nye hverdagen må de betale husleie, mobil, mat, og strøm selv, sier hun og fortsetter:

– Studentlivet er ikke en fest økonomisk. De aller fleste har ikke mye penger til overs, og må stort sett bruke pengene til faste utgifter, og ellers bruke et eventuelt overskudd svært fornuftig, og med god planlegging.

Hun understreker at det er økonomisk krevende å være student i dag, og det er vanskelig å få endene til å møtes.

– Det er dyrt å bo, spesielt i de store byene. Når det da er begrenset med lån og stipend fører dette til at mange må jobbe ved siden av for å få økonomien til å gå rundt. Det er det ikke alle som har muligheten til, sier Olsen.

UAKSEPTABELT: Leder for NSO Tuva Todnem Lund mener undersøkelsen viser at dagens studiestøtte ikke er god nok. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Mener studiestøtten ikke er god nok

Leder for Norsk Studentorganisasjon Tuva Todnem Lund mener at det er uakseptabelt at norske studenter må jobbe mange timer i uken ved siden av et heltidsstudium, for å klare seg økonomisk.

– Det å ikke ha penger til å være sosial, eller å måtte ty til pastarester med ketchup fordi kontoen viser minus i slutten av måneden tror jeg gjør at de fleste hadde sett på seg selv som «fattige», også studenter.

Hun mener at undersøkelsen viser at dagens studiestøtte ikke er god nok.

– Det at man må betale egne regninger er ikke et sjokk. At studiestøtten man får for å kunne studere ikke er tilstrekkelig er det som sjokkerer. Det krever å studere, og det å måtte nedprioritere studiene for å jobbe deltid, slik at du kan spise skikkelig, legger ikke opp til at studenter kan lykkes.