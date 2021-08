BERGEN: Smittede har flere nærkontakter enn tidligere, som gjør smittesporingen svært tidkrevende. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Presset smittesporing i Bergen: − Vegrer seg for å oppgi nærkontaktene

BERGEN (VG) Det økte presset på smittesporerne i Bergen, kan føre til at nærkontakter ikke blir fanget opp i tilstrekkelig grad. Men smittevernoverlege Kjell Haug tror ikke situasjonen blir som i fjor.

Smittesporerne sliter med å håndtere den økte smitten i Bergen. Fungerende smittevernoverlege Kjell Haug i Bergen kommune er bekymret over situasjonen.

– Hvis vi skal gjøre grundig smittesporing, har en smittesporer kapasitet til cirka to personer per dag. Så mye arbeid er det å smitte enkeltpersoner. Så når vi passerer 50, så begynner det å gå litt på stumpene. Når vi er oppe i 80, må vi rett og slett gjøre så godt vi kan.

Bergen har nå 26 smittesporere i arbeid.

– Hva blir konsekvensene av det, hvis dette fortsetter på et slikt nivå?

– At vi ikke får kartlagt godt nok og ikke fanget opp de som er nærkontakter i tilstrekkelig grad. Og da er vi en situasjon der smitten lettere kan spre seg.

– Har kommunen mulighet til å øke kapasiteten på smittesporing?

– Vi har gjort rokeringer internt, slik at personer som har betjent andre funksjoner er nå kjørt over på dette. Det er mulig vi kommer til å øke kapasiteten ytterligere hvis smitten legger seg på det nivået vi ligger på, eller hvis det blir enda høyere.

SMITTET PÅ FEST: Flere ungdommer ble smittet på en privat fest i en bunker i juli. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Annen situasjon nå enn i fjor

Haug sier han har inntrykk av at bergenserne har skjønt alvoret i situasjonen.

– Mitt inntrykk når jeg kom hit i dag var at jeg synes folk bruker munnbind nå i større grad enn de gjorde for bare en uke siden. Så jeg tror folk har tatt dette på alvor og skjønner at man må gjøre en innsats. Det har fungert tidligere. Det vi også har erfart er at utelivet er litt roligere enn tidligere.

– Men nå begynner fadderukene.

– Ja, nå begynner fadderukene. Men det er en annen situasjon nå enn i fjor, for da var det ingen som var vaksinert. Nå er tross alt halvparten vaksinert, og vi har mer kunnskap om smitte og tiltak mot smitte. Så jeg tror ikke vi kommer i samme situasjon som i fjor. Men det er klart at utagerende fadderfester er like farlig nå som de var i fjor, sier han.

Tiltak mot serveringsbransjen

Serveringsbransjen i Bergen må leve med strengere smitteverntiltak fra tirsdag av. Om smitten ikke går ned, kan bransjen få nye innstramminger.

– Vi ønsker å innføre målrettede tiltak som er bra nok for å få ned smittetrykket. Det er det som er viktig for byrådet nå. Så kan jeg ikke utelukke selvsagt at de nærmeste dagene vil kunne kreve strengere inngrep, sier byråd for eldre, helse og frivillighet i Bergen kommune Beate Husa (KrF) til VG.

Byråd for eldre, helse og frivillighet i Bergen kommune Beate Husa (KrF). Foto: Naina Helén Jåma / VG

Husa sier at grunnen til at tiltakene i første rekke retter seg mot serveringsbransjen, er at det har vært en del smittetilfeller knyttet til serveringsbransjen.

– Det betyr ikke at de er blitt smittet der. Serveringsbransjen er veldig flinke til smitteverntiltak. Men det er lett for at smitten spres når mange er samlet og gjerne ikke overholder særlig avstandsreglene i forbindelse med at de er ute på byen.

– Det er opplyst at kapasiteten på smittesporing nå er på bristepunktet. Hvordan ser du på situasjonen hvis smittetallene holder seg høye fremover?

– Det er krevende, selvsagt. Det handler jo om at antallet nærkontakter også er høyt. Det er ikke alle som tar telefonen. Vi opplever også at en del personer vegrer seg for å oppgi nærkontaktene sine, sier Husa.

– Så det er en helt klar oppfordring at hvis vi skal få bukt med denne situasjonen, så er vi avhengig av at folk spiller på lag og følger spillereglene knyttet til isolasjon og karantene. Men det er klart at vi nå henter inn alt vi kan av ressurser og ser hva vi kan gjøre for å klare å smittespore så effektivt som mulig. Men her henstiller jeg til befolkningen. Vi trenger hjelp nå for å klare dette på en effektiv måte.

TILTAK: Det kan komme ytterligere tiltak for serveringsbransjen, dersom smittetallene ikke går ned. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Sykehjemssmitte bekymrer

De siste dagene er det påvist flere smittetilfeller på sykehjem i Bergen. Det bekymrer Husa.

– Det er bekymringsfullt, selvsagt, at smitten har kommet inn i noen av sykehjemmene, og at noen fullvaksinerte også er blitt smittet. Men det er jo sånn at de aller fleste i risikogruppene og de som bor på sykehjem er fullvaksinert, og dermed forhåpentligvis vil få en svakere utvikling av symptom, enn det de ville fått tidligere om de ikke var vaksinert. Så er vi opptatt av å begrense den situasjonen vi ser, så derfor innfører vi noen besøksrestriksjoner og bruk av munnbind for ansatte, så vi kan se om færre blir affisert av dette.

– Nå har vi levd med pandemien i ett og et halvt år. Hva tenker du om folks evne til å mobilisere på nytt igjen?

– Det er nok et delt inntrykk jeg har. Jeg tror det er flere nå enn tidligere som er lei smitteverntiltak og som synes det er vanskelig å måtte forholde seg til restriksjonene. Samtidig har vi fått en god del tilbakemeldinger fra folk som er bekymret. De er bekymret for at de må tilbake på jobb, og vi får meldinger fra lærere og andre som er urolige. Så det er nok et broket bilde, selv om jeg tror det er flere i kategorien som er lei, sier Husa og fortsetter:

– Samtidig ser vi i Bergen nå at veldig mange flere ønsker å teste seg, noe jeg tolker som et signal om at mange fortsatt har coronapandemien høyt i bevisstheten. Og jeg tror, slik jeg kjenner bergenserne og har kjent de gjennom denne pandemien, at det er mange som vil heve garden igjen og vil følge de rådene og anbefalingene som kommer fra kommunen.