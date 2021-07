KRITISERER KLOMSÆT: Eirik Jensens samboer Ragna Lise Vikre mener advokat Klomsæt har gjort taktiske feilvalg. Her er Vigre og Eirik Jensen etter domsavsigelsen i Oslo tingrett i januar 2019. Foto: Gisle Oddstad

Eirik Jensens samboer om advokatbyttet: − Klomsæt var problemet

Ekspolitimann og korrupsjonsdømte Eirik Jensen (62) bytter advokat nok en gang. Nå kommer samboeren hans med krass kritikk av advokaten han bytter fra.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Advokat Sigurd Klomsæt bekreftet tidligere mandag at samarbeidet med Eirik Jensen er avsluttet.

– Beslutningen for advokatbyttet ble gjort som et resultat av det vi mener er taktiske feilvalg fra Klomsæt, forklarer Eirik Jensens samboer, Ragna Lise Vikre, til VG.

– Dører lukket seg

Det Vikre beskriver som «feilvalg» førte ifølge henne at «samarbeidsklimaet dro fokus vekk fra de essensielle temaene i selve straffesaken».

– Viktige dører lukket seg. Noe som gjorde at henvendelser og begjæringer om viktige dokumenter stoppet opp, som en konsekvens av dette måtte Eirik revurdere advokatvalget, og fant at det ikke var hensiktsmessig å fortsette samarbeide, sier hun videre.

– Fagpersonene i teamet har slik Eirik har oppfattet det, samarbeidet bra med han, men den juridiske ledelsen førte med seg for mange komplikasjoner.

– Betyr det at det var Klomsæt spesifikt som for dere var problemet?

– Ja, det var Klomsæt som var problemet, svarer Vikre.

ADOKAT: Sigurd Klomsæt. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Nytt for Klomsæt

Klomsæt skriver i en tekstmelding til VG at han snakket med Jensen lørdag, men at påstandene fra Jensens samboer er helt nye for ham.

– Det er ikke aktuelt for meg å bruke tid på dette, skriver han videre.

I mars byttet ekspolitimann Eirik Jensen ut sin advokat gjennom mange år, John Christian Elden, med Sigurd Klomsæt.

Elden skrev mandag til VG at han fikk beskjed for noen dager siden om at Jensen ønsket å komme tilbake, og at hans kollega Farid Bouras var ønsket til å lede arbeidet fremover.

Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt.

Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. 28. januar 2019 fant juryen Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling.

19. juni 2020 falt dommen i lagmannsretten. Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Cappelen ble dømt til 13 års fengsel.

Dommen mot Jensen ble anket til Høyesterett, som skulle ta stilling til saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet var i utgangspunktet endelig avgjort. Også Cappelen anket til Høyesterett, men trakk anken i august 2020.

Høyesteretts ankeutvalg nektet anken fremmet til behandling i Høyesterett. Mai i år opplyste Eirik Jensen at han klager Norge inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for brudd på artikkel 6 og 6.3, som omhandler retten til rettferdig rettergang.