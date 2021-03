EMA om AstraZeneca: Minst 62 tilfeller av sjelden blodpropp i verden

Flere medier refererte i ettermiddag til en rapport fra Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) fra 24. mars. Der meldes det om 45 dødsfall og 258 alvorlige blodpropptilfeller blant dem som har fått AstraZeneca-vaksinen.

Det er dog viktig å påpeke at dette ikke slike sjeldne bivirkningstilfeller som vi har sett i Norge. I Norge har Legemiddelverket sett seks tilfeller av et sjeldent men alvorlig sykdomsforløp, som kjennetegnes av en kombinasjon av blodpropp, lave blodplater og blødninger. Tyskland meldte nylig at de har sett 31 tilfeller av en sjelden type blodpropp i hjernen, som i 19 av tilfellene var kombinert med lave blodplater. Det er også meldt om tilfeller i flere land.

Statistikken i EMAs rapport fra den 24 mars er for alle former for blodpropper og blodproppsykdommer blant AstraZeneca-vaksinerte.

– Dette omfatter langt flere former for blodpropp enn disse alvorlige tilfellene, slik at det er lite relevant for den aktuelle situasjonen, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.

I denne statistikken er det ikke stor forskjell på tallene blant vaksinerte og ikke-vaksinerte.

– Det er nettopp det vi har sagt mange ganger – nemlig at disse alvorlige tilfellene vi har hatt i Norge og andre land er så sjeldne at de ofte ikke vil bli påvist statistisk, men at disse tilfellene er så alvorlige at de må ses på enkeltvis, sier Madsen.