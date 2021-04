TO DOSER: Alle vaksinene som er i bruk i Norge per nå, krever to doser. Totalt er nå 287.412 personer fullvaksinert (altså med to doser). Foto: Berit Roald

Nå er over en million vaksinedoser satt i Norge

Det viser ferske tall fra FHI.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

For hvert vaksinestikk beveger Norge seg ett skritt nærmere gjenåpning.

Nå er over en million enkeltdoser satt i Norge, viser nye tall fra FHI.

– Er du vaksinert i Norge det siste døgnet kan du ha fått dose 1 million her til lands, skriver de i en pressemelding.

722.648 personer er vaksinert med første dose, mens 287.412 er vaksinert med andre dose.

- Vi ser at helsepersonell over hele landet også gjør en solid innsats for å få vaksinert det de kan, og vi er glade for at så mange takker ja til å bli vaksinert for å beskytte seg selv mot alvorlig sykdom, skriver FHI-direktør Camilla Stoltenberg i pressemeldingen.

83 prosent av alle over 85 år er fullvaksinert.

86 prosent av dem mellom 75–84 har fått første dose.

Litt over halvparten av ansatte i helse- og omsorgstjenesten har fått første dose, og høyest andel vaksinerte finner vi blant ambulansepersonell og leger, påpeker FHI.

Du finner flere tall i VGs talloversikt.

Anbefaler lettelser

Forrige uke ble det kjent at RNA-vaksinene Pfizer og Moderna er 90 prosent effektive mot coronasmitte. Det har vært usikkerhet knyttet til i hvor stor grad vaksinerte kan bli smittet og smitte andre, uten selv å bli syke. Studien tyder på at vaksinene beskytter deg mot å i det hele tatt bli smittet.

I dag anbefalte FHI og Helsedirektoratet å gi lettelser for de vaksinerte. Det jobbes også med et sertifikat for vaksinerte.

Kan bli aktuelt å vaksinere yngre før eldre

For å få epidemien under kontroll så raskt som mulig, kan det da bli aktuelt å vaksinere aldersgruppene som sprer mest smitte, sa smitteverndirektør Geir Bukholm til VG søndag:

–Ja, vi vil vurdere det på nytt når vi har vaksinert de i risikogruppene som har størst risiko for veldig alvorlig sykdom. Vi kan for eksempel vurdere å vaksinere de unge som er mest aktive i samfunnet før de eldre. Vi kommer til å gjøre den vurderingen når vi nærmer oss at de over 45 år er vaksinert.

Akkurat nå er det barn og ungdom som er de største smittesprederne. Men smitteverndirektøren understreker at vurderingen også vil være basert på de opplysningene FHI på det tidspunktet har, om hvem som blir mest smittet.

Bukholm sier det kan være aktuelt å vurdere om yngre bør vaksineres før eldre, slik at rekkefølgen blir endret. Men dette er først aktuelt etter at de over 45 er vaksinert.