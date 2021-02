Helse- og omsorgsminister Bent Høie innfører nye tiltak i Bergen og de omkringliggende kommunene søndag. Foto: Lise Åserud / NTB

Innfører ringsystem for bergensområdet

Etter å ha påvist 23 tilfeller av muterte virus i Bergen innføres kraftige tiltak i vestlandsbyen og omkringliggende kommuner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I Bergen, Kvam og Ulvik oppjusteres blant annet barnehage, barneskole og ungdomstrinn til rødt nivå. Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både innendørs og utendørs, med unntak av begravelser og bisettelser. Det gjeninnføres også skjenkestopp.

De forsterkede tiltakene gjelder fra 7. februar klokken 18.00 frem til 14. februar.

Tiltakene iverksettes ifølge Helse- og omsorgsdepartementet for at kommunene skal få oversikt over situasjonen.

– Vi må ha strengere tiltak i kommuner som er berørt av utbrudd av de mer smittsomme variantene av viruset enn i resten av landet. Vi har fortsatt et mål om å slå ned og forsinke at disse mer smittsomme variantene sprer seg. Det har kommunene som var en del av utbruddet i Nordre Follo klart, og det tror jeg også Bergen og kommunene rundt vil klare, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Lørdag ble det påvist åtte nye tilfeller av muterte virusvarianter i Bergen. Seks av tilfellene er av den britiske varianten, mens to er av den sørafrikanske varianten. Totalt har Bergen kommune 16 av den britiske virusvarianten og syv tilfeller av den sørafrikanske.

Dette gjelder for Bergen, Kvam og Ulvik ** Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. **Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser. ** Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. ** Påbud om hjemmekontor for alle som kan. ** Alle butikker og varehus skal være stengt, med noen unntak. ** Skjenkestopp. Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away. ** Følgende virksomheter skal være stengt: Treningssentre, tros- og livsynshus, biblioteker, fornøyelsesparker, svømmehaller, kinoer teater, museer mm. ** Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. ** Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind. Oversikten er noe komprimert. En mer detaljer oversikt finner du her. Vis mer

Innfører ringsystem

Regjeringen innfører et ringsystem for bergensområdet tilsvarende det som allerede er innført på Østlandet. Hver av de to ringene har sitt eget tiltaksnivå.

Følgende ringinndeling er gyldig fra og med søndag kl. 18:

I ring 1 er: Bergen, Kvam og Ulvik.

I ring 2 er: Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Dette gjelder for ring 2-kommunene ** Gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler. ** Rødt nivå i videregående skoler. ** Universiteter, høyskoler og fagskoler: All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale. ** Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. ** Nasjonale regler og anbefalinger gjelder for arrangementer. ** Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. ** Påbud om hjemmekontor for alle som kan. ** Varehus og kjøpesentre skal holdes stengt, med noen unntak. ** Serveringssteder kan holde åpent, men det innføres skjenkestopp. ** Følgende virksomheter skal være stengt: Treningssentre, biblioteker, fornøyelsesparker, svømmehaller, kinoer, teater, museer mm. Det holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere. ** Det anbefales blant annet til å begrense sosial kontakt og unngå å ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til husstanden. ** Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og når det ellers ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Oversikten er noe komprimert. Mer detaljer oversikt finner du her. Vis mer

Det er varslet pressekonferanse om de nye tiltakene i Bergen søndag klokken 12.30.