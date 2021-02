IKKE KONTROLL: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) sier kommunen ikke klarer å spore smitten til de muterte virusene. Foto: Marit Hommedal, NTB

Byrådslederen ber bergenserne forberede seg på strenge tiltak

Lørdag ble det bekreftet åtte nye tilfeller av mutert virus i Bergen. Nå ber byrådet regjeringen om å innføre strenge tiltak for å unngå å miste kontrollen.

Lars Hægeland

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bergen kommune har, sammen med nabokommunene, bedt regjeringen innføre strenge regionale tiltak etter flere utbrudd av både sørafrikansk og britisk virus de siste dagene.

– Vi har bedt regjeringen om tiltakspakker som ligner modellen man har på Østlandet, så er det opp til regjeringen å innføre tiltakene på bakgrunnen av rådene de får fra FHI og Helsedirektoratet, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) til VG.

Lørdag ble det påvist åtte nye tilfeller av muterte virusvarianter i Bergen. Seks av tilfellene er av den britiske varianten, mens to er av den sørafrikanske varianten. Totalt har Bergen kommune 16 av den britiske virusvarianten og syv tilfeller av den sørafrikanske.

– Vi er også bekymret for situasjonen etter at flere er smittet ved en byggeplass i Bergen. Vi anser dette som en potensiell massesmitte og frykter at situasjonen kan komme ut av kontroll, sier Valhammer.

– Vi vet at det i bergensregionen er veldig mye pendling knyttet spesielt til arbeidsreiser. Dette gjør det utfordrende å ha ulike tiltak lokalt i kommunene. Derfor kom vi til at en nasjonal forskrift vil være mest hensiktsmessig.

Vil bli mindre sosial kontakt

Byrådslederen ber nå bergensere være klar for flere strenge tiltak. De vil blant annet begrense muligheten for sosial omgang.

– Det er når vi møtes vi i hovedsak smitter hverandre og det er det tiltakene vil være rettet mot, sier han.

Valhammer beskriver situasjonen som uoversiktlig, og er bekymret over at de ikke klarer å spore hvor flere av smittetilfellene med mutert virus kommer fra i Bergen.

Bergen var før jul rammet av høy smitte og innførte strenge tiltak for å få bukt med viruset.

– Bergenserne og striler har vist flere ganger at de stiller opp og følger reglene. Vi har vist at vi kan komme raskt tilbake til en normal situasjon. Jeg er optimistisk for at vi klarere dette selv om jeg forstår at folk nå er trøtte.

Høie: – En alvorlig situasjon

– Bergen er i en alvorlig situasjon med utbrudd av både den engelske og den sørafrikanske virusvarianten, sier helseminister Bent Høie (H) i en e-post til NTB lørdag kveld.

En avklaring om hvilke tiltak som settes inn vil komme søndag, lover ministeren.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie varsler en avklaring om nye tiltak i Bergen og de omkringliggende kommunene søndag. Foto: Lise Åserud / NTB

Smittevernoverlege Frank van Betten i Bergen sa lørdag formiddag at flere av tilfellene med mutert virus ikke er knyttet til hverandre, og at de ikke klarer å spore hvor smitten kommer fra.

– Bergen og de omkringliggende kommunene har i dag bedt regjeringen fatte nasjonale vedtak for regionen. Det jobber vi med, og det vil komme en avklaring på hvilke tiltak som iverksettes i morgen formiddag, sier Høie lørdag kveld.

Bergens Tidende skriver at kommunen lørdag var i møte om situasjonen med FHI, Statsforvalteren og omkringliggende kommuner.

– Det er uoversiktlig, og vi vurderer nå hva vi skal gjøre videre, men vi har foreløpig ikke konkludert, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.