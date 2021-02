Bergen: Har etablert to team for mutasjonsutbrudd

Bergen har utbrudd både av den britiske og den sørafrikanske virusvarianten. Nå vil de senge alle større byggeplasser.

– Utbruddet av den sørafrikanske varianten er så vidt vi vet ved de to byggeplassene, men det kan ha spredt seg. Vi ber alle som har vært på byggeplassene de siste to ukene om å teste seg, sier Helsebyråd i Bergen Beate Husa (KrF).

Hun oppfordrer dem som jobber på byggeplassen om å ha lav terskel for å teste seg. Husa frykter at viruset kan ha spredd seg til andre byggeplasser fordi noen av de ansatte har jobbet på flere byggeplasser.

Kommunen ber nasjonale myndigheter om at større byggeplasser skal omfattes om coronanedstengingen. De har henvendt seg til de nasjonale myndighetene om dette, opplyser Husa.

Hun kan foreløpig ikke si noe om noen har brutt karanteneplikten.

Kommunen har etablert to team: Ett som jobber med den britiske varianten og ett som jobber med den aørafrikanske varianten.

– Det er vanskelig å peke på spesielle områder den den britiske varianten sprer seg, sier Husa.

– Parallelt med arbeidet om å slå ned den britiske varianten, så ser vi at det er noen skoler og barnehager som er tilknyttet dette. Vi har ikke nok informasjon og jobber med å kartlegge dette, sier Husa.

Innført tiltak

Søndag innførte regjeringen strenge tiltak for Bergen og flere andre Vestlandskommuner etter at det har blitt oppdaget smitteutbrudd av den britiske varianten av coronaviruset i flere kommuner.

I Bergen har både den britiske og den sørafrikanske varianten blitt oppdaget den siste tiden.

To ulike byggeplasser i byen har nå utbrudd av sørafrikansk mutantsmitte, det ene rett ved bybanestasjonen Fantoft stasjon i Bergen. Under Bergen kommunes pressekonferanse beskrev byråd for eldre og helse i Bergen kommune, Beate Husa (KrF) Fantoft-området som et “knutepunkt”.

Ringsystem i Vestlandskommunene

Regjeringen har nå innført et «ringsystem» i Vestlandskommunene, som de også har gjort på Østlandet i forbindelse med utbruddet i Nordre Follo.

Bergen inngår i ring 1-kommunene sammen med Kvam og Ulvik kommune. Disse har nå de strengeste coronatiltakene, mens ti andre kommuner inngår i ring 2.

Blant tiltakene i Bergen er oppjustering av skoler til rødt nivå og stenging av butikker og varehus.

