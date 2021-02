RULER VIDERE: Et forslag om å reformere Utrykningspolitiet, ble avvist av en enstemmig justiskomite i Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Stortinget stopper reform: Utrykningspolitiet skal bestå

Justisminister Monica Mæland (H) ville utrede fremtiden til Utrykningspolitiet. Det kunne bety nedleggelse. Men en enstemmig justiskomite på Stortinget setter på blålyset og setter endringer på hold.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter både komiteleder Lene Vågslid (Ap) og andre nestleder Peter Frølich (H) overfor VG, etter at Justiskomiteen tirsdag har avgitt sin innstilling til regjeringens politimelding.

– Det var en åpning i meldingen for å legge Utrykningspolitiet ned. Men det vil ikke skje. Alle partiene i komiteen er enige, og det er jeg glad for, sier Vågslid til VG.

– Regjeringspartiene er enige i at UP trenger ro og fred, og skal bestå, sier Frølich.

På Twitter skriver UP-sjef Steven Hasseldal at nyheten gleder ham.

– Svært gledelig at en enstemmig justiskomité slår fast at UP skal bestå. Det er fra trafikksikkerhetsarbeidet hvor Norge ligger helt i front.

les også Regjeringen: Slik skal politiet bli bedre

Syv år med reform

Regjeringen la før sommeren i fjor politimeldingen, som var en avmelding til Stortinget om status etter syv år med den såkalte nærpolitireformen.

Før det hadde Ap-leder Jonas Gahr Støre trukket partiets støtte til politireformen, som Ap opprinnelig var med på å vedta.

– Ideen med reformen var at politiet skulle bli bedre, men regjeringen har sviktet på flere områder, sa Støre til VG.

les også 2019: Ap trekker støtten til politireformen - går i feil retning

Støtte til 95 prosent

Men så sier Peter Frølich (H) at regjeringen har fått stortingsflertallets tilslutning til store deler av reformen:

– 95 prosent av politireformen har fått fornyet tillit. Partiene bruker store ord og er kritisk på overflaten. Men når det kommer til substansen, får reformen sterk støtte fra et flertall, sier Frølich, som presiserer at dette gjelder Ap og Frp.

Han viser til at politiet har fått 400 nye ansatte de siste årene.

les også Rapport: Ikke flere patruljer etter politireformen

Ap: Avtalen er brutt

– Det stemmer ikke, sier Lene Vågslid (Ap) som var saksordfører for politimeldingen i komiteen.

– Vi mener fortsatt at avtalen om politireformen ble brutt når regjeringen ikke ville satse mer på lokal beredskap og bemanning, Det retter de ikke opp. Åtte justisministre på rad har sagt at politiet skulle styrkes ute på tjenestestedene, men det har ikke skjedd, sier Vågslid.

les også Rapport: Ikke flere patruljer etter politireformen

Flere arrestlokaler

Sammen med Frp og Sp sikrer Ap flertall for at regjeringen skal gjenåpne arrester, der nedleggelser under politireformen har ført til at politiet bruker uforholdsmessig mye tid på transport av fanger. Regjeringspartiene mener derimot at det må være opp til politiet selv å avgjøre om de ønsker flere arrest-steder.

Det er også flertall for å be regjeringen sørge for at at alle politidistriktene setter i verk umiddelbare tiltak for å avverge og bekjempe gjengkriminalitet. De må også sørge for at alle politidistrikt har tilstrekkelig operativ personell til å sikre høy tilstedeværelse i utsatte områder.

Et flertall i komiteen ønsker også at der opprettes et nasjonalt våpenregister på nett, og at det legges til i Mosjøen.

PS: Frp og Sp ønsket å beholde lensmann-tittelen, til tross for at Stortinget har vedtatt at alle stilings-betegnelser skal være kjønnsnøytrale. Den nye tittelen blir politiavdelingsleder.