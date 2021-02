FØRSTEPLASS: 620 forbrukere kontaktet Forbrukerrådet om Norwegian i fjor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Klager fra norske forbrukere: Norwegian og SAS verst i klassen

Forbrukerrådet fikk i 2020 over 1100 telefoner fra frustrerte forbrukere om SAS og Norwegian. Dermed er det flyselskapene som tårner høyest på statistikken.

620 forbrukere ringte Forbrukerrådet om Norwegian og 516 ringte om SAS i 2020.

– 2020 var et kriseår, også sett fra et forbrukerperspektiv. Rettigheter vi trodde sto fast var plutselig i spill. Også myndighetene var med på å skape usikkerhet. Ordningen med at vi forhåndsbetaler billetter til reiser, opplevelser og turarrangementer gjorde det mulig for næringslivet å ta pant i forbrukernes penger. Det mener vi må få etterspill, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Hun sier videre at SAS og Norwegian sviktet når det gjaldt.

– Det gikk både på at forbrukerne ikke fikk tilbake pengene sine, og at flyselskapene «ghostet» dem. Mange mistet inntekt, og samtidig hadde de betalt titusener i ferier som ikke ble noe av. Da var det dramatisk at flyselskapene tviholdt på disse pengene. Slike summer betyr mye for vanlige menneskers husholdning.

– Dertil virket det som om flyselskapene nappet ut kabler til nett og telefon. Kundene deres fikk ikke tak i dem, og brukte timer på å vente i kø og purre på spørsmål. Vi avdekket også at de brukte manipulerende design for å gjøre det vanskeligere å be om å få pengene refundert, og heller ble ledet til å akseptere tilgodelapper eller cashpoints.

100.000 henvendelser på én dag

Norwegian skylder på den store pågangen de opplevde i pandemien.

– Det siste året har vært usedvanlig krevende ikke bare for Norwegian, men for hele luftfarten. Da coronakrisen rammet, måtte vi kansellere flere millioner reiser nærmest over natten, noe som førte til et skred av henvendelser til kundesenteret vårt. På det meste hadde vi over 100.000 henvendelser på én dag. Norwegian står fortsatt i en svært krevende situasjon, men vi jobber nå for å komme oss gjennom krisen slik at vi kan gi våre kunder et enda bedre tilbud i fremtiden, sier kommunikasjonsrådgiver Christer Baardsen til VG.

NEST VERST: 516 forbrukere kontaktet Forbrukerrådet om SAS i 2020.

Har rustet opp

SAS medgir at kravene om tilbakebetaling tok altfor lang tid.

– Da pandemien rammet oss, ble langt over 100.000 flighter kansellert og flere millioner kunder skulle refunderes for reiser som ikke kunne gjennomføres. Dette har dessverre tatt mye lengre tid enn vi ønsket, og er noe vi beklager for dem som har måttet vente lenge. Den lange ventetiden er nok hovedforklaringen bak antallet klager, sier pressesjef John Eckhoff til VG.

Han opplyser at selskapet nå har gått fra 25 til 200 ansatte som håndterer refusjoner samt innføring av digitale løsninger.

– Nå er vi snart à jour med tilbakebetaling og vi har siden 1. desember gjeninnført tilbakebetaling innen syv dager for reiser der flyselskapet kansellerer en reise, fortsetter han.

Andre selskaper på listen er Ticket Feriereiser AS (147 henvendelser), KLM (139 henvendelser), Travellink (114 henvendelser), Ving Norge (111 henvendelser), SATS (94 henvendelser), Hurtigruten (85 henvendelser), Elkjøp (68 henvendelser) og TUI (69 henvendelser).