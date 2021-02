PLASSERER RUSAVHENGIGE: Sørlandet sykehus har en egen avdeling for rus- og avhengighetsbehandling. De har likevel valgt å plassere tvangsinnlagte rusavhengige på akuttenheten for psykiatrisk akuttenhet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Coronasmittede rusavhengige innlosjeres på akuttpsykiatrisk: − Alvorlig

Avdelingen er rigget til å ta imot corona-positive psykiatripasienter. Nå opptar imidlertid en helt annen pasientgruppe plassene – og klinikken venter en forverring av situasjonen.

Psykiatrisk avdeling på Sørlandet sykehus har en egen akuttenhet som er satt av til covid-smittede psykiatri-pasienter. Et pågående smitteutbrudd i rusmiljøet i Kristiansand har imidlertid ført til at avdelingen har måtte rydde plass til tvangsinnlagte covid-positive rusavhengige.

Disse er hverken psykiatriske pasienter eller somatisk syke, men er coronasmittet og betegnes som en potensiell smitterisiko.

Det bekrefter direktør på klinikk for psykisk helse, Vegard Øksendal Haaland, overfor VG.

– Valget om å legge inn disse pasientene her, er for å unngå at de sprer smitte, med hjemmel i smittevernlovens paragraf om isolasjon. Det er for å unngå smittespredning, ikke fordi de har psykiatriske behov eller er somatisk syke, forklarer klinikkdirektøren.

Søndag hadde totalt 37 personer i rusmiljøet i Kristiansand fått påvist coronasmitte. Onsdag bekreftet kommuneoverlege Stryk Fjærtoft Vik at fire personer fra miljøet har blitt tvangsinnlagt.

Styreleder og fagrådgiver i A-larm, en landsdekkende rusorganisasjon for brukere og pårørende, reagerer på tvangsinnleggelsene på det han mener er helt feil avdeling for rusavhengige:

– Det er veldig alvorlig at de tar folk med makt. Da har jeg en forventning om at de i det minste får riktig behandling, sier Erik Torjussen til VG.

– Må begynne å planlegge for en forverring

Klinikkdirektøren avviser at de rusavhengige per nå tar opp plassen til den faktiske pasientgruppene: Akutte psykiatriske pasienter.

På spørsmål om hvorfor de coronasyke rusavhengige plasseres på akuttpsykiatrisk, svarer Haaland at det er fordi de er best bemannet og best materielt skikket til å sørge for at personene forblir innlagt i isolasjonstiden.

– Dette er både bygningsmessig og kompetansemessig. Vi har enheter som er lukket og egnet for isolasjon, legger han til.

Kommuneoverlege Vik har uttalt til Fædrelandsvennen at de sliter med at en del fra rusmiljøet ikke vil la seg teste, og at de ikke har oversikt over smittesituasjonen i miljøet. Han påpeker i tillegg at risikoen for spredning innenfor miljøet har vært stor – og begrunner tvangsinnleggelsene med dette.

BEST EGNET: Direktør klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus, Vegard Øksendal Haaland, forteller at de har konkludert med at psykiatrisk avdeling er best egnet for tvangsisolering av rusavhengige. Foto: Signy Svendsen / Sørlandet Sykehus

Smitteenheten på akuttpsykiatrisk har kapasitet på fem personer. Ifølge Haaland skal ikke tilbudet til de psykisk syke være redusert som følge av innleggelsene, men klinikken forbereder seg nå på å måtte gjøre ekstraordinære tiltak for å forhindre dette.

– Vi må begynne å planlegge for en forverring av situasjonen. Det er et scenario med et økt antall av denne typen innleggelser. Hvis det eskalerer, må vi kompensere, slik at vi kan finne et alternativ for akuttkjeden, forklarer Haaland.

Han bekrefter at smitteenheten har vært i bruk før de rusavhengige kom, men avviser at noen har blitt skrevet ut for å gi rom for tvangsinnleggelsene.

– Til nå har vi ikke gjort det. Men hvis dette eskalerer veldig, må vi tenke total kapasitet for en hel klinikk, sier Haaland.

Rusorganisasjon: – Ikke riktig sted å ha dem

– Dette er utrolig komplisert. For oss som kommer fra brukerorganisasjonen har dette vært en av de store bekymringene, sier Erik Torjussen i A-larm.

Han tror ikke at rusmisbrukere på psykiatrisk akuttenhet er den beste løsningen for noen parter.

– Jeg synes i utgangspunktet ikke at det er et riktig sted å ha dem. Selv om de sikkert har en viss kompetanse der, så er det et riktigere sted å være et sted som har spesialkompetanse, forklarer styre- og faglederen.

Han peker på blant annet på Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, som også er en del av Sørlandet sykehus. Han mener at det ville det vært enklere å gi de rusavhengige riktig oppfølging her, og at det burde være mulig å tilrettelegge for dette, ettersom avdelingen tilhører samme sykehus.

– Det ville vært mye mer naturlig at de blir skjermet og isolert på et sted som har kompetansen. Dette er mennesker som har det forferdelig vanskelig fra før av, sier Torjussen, og understreker at han har en forventning om at de fire som nå er tvangsinnlagt, får medisinsk oppfølging.

Til VG sier Haaland at avdelingen jobber med å sikre at alle innlagte skal få det medisinske tilsynet de trenger i løpet av oppholdet, og dessuten sikre at bemanningen følger opp alle som nå er innlagt.

IKKE FORNØYD: Erik Torjussen i rusorganisasjonen A-larm mener at å bli plassert på riktig avdeling er det minste man kan forvente når man tvangsinnlegger rusavhengige. Foto: Privat

For de som er kjent med rusmiljøet, er det en kjent sak at det er en livsstil som er særlig utsatt for smitte, mener Torjussen. Han trekker frem at det dessuten er en sårbar gruppe, med generelt nedsatt allmenntilstand.

– Du kan ikke leve isolert som en rusmisbruker, du er nødt til å være i kontakt med dem som har det du er på jakt etter, forklarer han.

Selv om han har inntrykk av at kommunen gjør det de kan for å følge opp smittesituasjonen blant rusmisbrukere, understreker han utfordringene med smitte i et rusmiljø:

– Det er lukkede miljøer og vanskelig å drive med smittesporing. Det er ikke nødvendigvis alle som vil oppgi hvem man har møtt, og selv om du er i isolasjon, vil du gjøre ditt ytterste for å få tak i rusmidlene.

– Du kan kanskje hjelpe hundre, men så er det fire stykker som ikke ønsker å ta imot hjelpen. Det er en tricky situasjon, forklarer han.

Ber om bemannings-assistanse

Haaland understreker at sykehuset har vært forberedt på at dette kunne skje siden begynnelsen av pandemien. Nå ber de likevel om hjelp for å kunne drifte akutt-tilbudet sitt som normalt, og være klare for en ytterligere økning av innlagte coronasmittede.

– Vi kan potensielt eskalere opp til å ha 50 plasser til smittede. Men eskaleringen for en slik plan får følger, sier han.

– Hva slags følger er det snakk om?

– Det vil måtte bety en rokering. Vi må gjøre om hele enheter til smitteenheter. Men vi er langt unna den situasjonen nå, understreker Haaland.

Klinikkdirektøren mener den største utfordringen med økt antall coronasyke tvangsinnlagte vil bli å gi enheter, som vanligvis ikke har akuttansvar, ansvar for å ta imot pasienter i akuttkjeden.

Klinikk for psykisk helse har nå bedt om assistanse fra infeksjonsmedisinere på somatisk klinikk for å kunne tilby tilstrekkelig med helsehjelp for coronasmittede, slik at de ikke overser en forverring av den somatiske tilstanden.

Det faste mannskapet er i utgangspunktet ikke trent opp til å håndtere coronasyke.

– Det er slik at vi har i utgangspunktet samme personale som har ansvaret. Vi har foreløpig håndtert dette med den vanlige bemanningen, men vi har plan om å sette inn ekstra, sier klinikkdirektøren.