VGs oversikt: Nå har Norge stigende smittetrend

Siden 14. januar har smittetrenden i Norge vært flat eller synkende. Tirsdag ble den igjen stigende.

Tirsdag ble det registrert 390 nye smittetilfeller av coronaviruset i Norge. Dette er 118 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 272.

Den siste uken har 1,4 prosent av 97.198 tester vært positive, det er en oppgang fra 1,3 prosent av 113.652 tester foregående uke.

Trenden i registrert smitte er ifølge VGs beregning stigende, og det samme er den i 19 kommuner. Ifølge VGs beregninger har smittetrenden i landet vært flat eller synkende siden 15. januar.

Totalt er det bekreftet 69.148 smittetilfeller i Norge siden pandemiens start.

Onsdag klokken 14 har regjeringen kalt inn til pressekonferanse om coronasituasjonen i Norge, med helseminister Bent Høie og justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Slik beregnes trenden VGs beregning av smittetrenden gir en indikasjon på om den synker, stiger eller har flatet ut. Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid. For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier: endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden

den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag

den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet. Det betyr at i en mindre kommune med lite smitte, skal det få smittetilfeller til før trenden snur. Vis mer

Også i Oslo er smittetrenden stigende, noe som skjedde 18. februar. Inntil det hadde den vært flat eller synkende siden 17. januar.

– Det er en usikkerhet også om de nye virusvariantene gjør seg mer gjeldende nå, og kanskje bidrar til at tallene går mer opp enn de ellers ville gjort. Men dette er under kartlegging, så det er litt usikkerhet rundt disse tallene fortsatt, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG da.

En av grunnene til at trenden i Oslo nå er stigende er at den britiske virusvarianten nå har etablert seg i hovedstaden.

– Vi har fått svar på såpass mange prøver fra FHI at vi kan se at det har etablert seg i Oslo. Vi kan vel si at omtrent 20 prosent av smittetilfellene er den britiske varianten (B.1.1.7), sa helsebyråd i Oslo Robert Steen forrige uke.

Han sa også at det ikke kom til å bli flere lettelser på tiltakene med det første.

– Vi kommer tilbake til det over vinterferien. Denne situasjonen varer nok over ferien, fortsatte han.

– Vi har sagt i flere måneder nå at alle kommuner må være forberedt på at innslag av disse nye virusmutasjonene vil øke, og når de først øker, øker de ganske raskt, har Nakstad uttalt.

19 kommuner har nå stigende smittetrend ifølge VGs oversikt. Totalt er det påvist 818 tilfeller av den britiske varianten av coronaviruset i Norge, og 87 tilfeller av varianten fra Sør-Afrika.

Så langt har virusmutasjonene, som ser ut til å være mer smittsomme, ifølge Nakstad vært knyttet til enkeltutbrudd.

– Får vi en mer generell smittespredning i Norge, hvor disse nye variantene begynner å dominere, så vil vi sannsynligvis få et høyere R-tall og det blir vanskeligere å holde det i sjakk.

– Dette blir vanskelig arbeid fremover, det er ikke noen tvil om det. Vår største frykt er at vi skal få disse nye virusvariantene mer inn i skoler og barnehager i aldersgrupper hvor det fort kan spre seg, fortsatte Nakstad.