Tok tre dager å få lagt inn positivt svar i Smittestopp

På søndag var hele familien samlet i familieselskap. Mandag ble Anna Guro Drabløs smittet med coronaviruset. Likevel tok det tre dager før hun fikk registrert smitten i Smittestopp-appen og familien ble varslet.

Fra Anna Guro Drabløs (23) fikk beskjed om at hadde testet positivt for coronavirus, tok det tre dager før prøvesvaret ble registrert i Smittestopp-appen.

Nå reagerer familien på at det skal ta såpass mange dager å registrere smitte.

– Appen føles ikke veldig troverdig, sier hun.

Gun Peggy Knudsen, assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, forteller at det er første gangen FHI får beskjed om en slik feil i appen Smittestopp.

Prøvde flere ganger om dagen

Søndag kveld var hele familien til Anna Guro Drabløs samlet for å spise søndagsmiddag hos hennes eldre bror.

Mandag kveld fikk Anna Guro med coronasymptomer. Tirsdag testet hun seg, og fikk senere på kvelden beskjed om at hun hadde testet positivt på Helse-Norge. Fordi smittesporingen ikke tok kontakt før morgenen dagen etter, på onsdag, gikk hun inn i Smittestopp for å registrere det positive prøvesvaret. Men, det gikk ikke.

Beskjeden var at «testresultatet ikke ble funnet». I appen fikk Anna Guro beskjed om at det «kan ta noe tid før resultatet er oppdatert i MSIS». Hun prøvde flere ganger hver dag, men fikk samme feilmelding igjen og igjen.

FEIL: Slik så skjermen til Anna Guro Drabløs ut da hun prøvde registrere smitte i appen. Foto: Skjermbilde

– Jeg prøvde flere ganger. Det funket ikke.

– Fikk du en feilmelding?

– Det er et sted hvor det står: «Har du testet positivt», så trykker du på den og legger inn detaljene med bank-id. Men, når jeg gjør det, kommer jeg bare frem til at testresultatene ikke finnes, og at det kan ta tid.

MSIS er Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), og overvåker smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge.

– Jeg har prøvd hver dag, for å sjekke det. Det er veldig rart. Appen føles ikke veldig troverdig, sier Anna.

Sammen med smittesporingen kartla alle nærkontaktene allerede på tirsdag, og resten av familien fikk beskjed.

Først fredag ettermiddag – tre dager etter at Anna fikk beskjed om at hun testet positivt – var det positive prøvesvaret registrert i MSIS, og hun fikk registrert svaret i Smittestopp.

FIKK PÅVIST CORONASMITTE: Mandag kveld merket 23-år gamle Anna Guro at hun hadde symptomer på coronavirus. Da hun fikk positivt prøvesvar og skulle registrere dette i Smittestopp-appen, tok det flere dager før testresultatet ble registrert og nærkontaktene hennes ble varslet. Foto: Privat

Feil i overføringen av testsvar

Gun Peggy Knudsen, assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, forteller at det er første gangen FHI får beskjed om en slik feil i appen Smittestopp.

– Vi er veldig lei oss for at slike situasjoner oppstår, og vi er takknemlige for at vi blir gjort oppmerksomme på det. I dette tilfellet kan det muligens forklares av en feil som vi fikk meldt torsdag, men som oppsto tirsdag i overføringen av testsvar fra laboratoriet ved OUS til MSIS ved FHI, slik at testsvaret ikke har kommet inn i MSIS før fredag, da ble feilen rettet. Det er første gang vi har fått melding om dette, og at vi håper det ikke har vært et problem for altfor mange brukere.

Smittestopp ble først lansert i april 2020, før appen ble relansert i desember 2020. Appen skal gi Folkehelseinstituttet anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning, og etter hvert skal brukerne få et varsel om de har vært i nærkontakt med koronasmittede.

SKAL VARSLE RASKEST MULIG: Assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Knudsen, forteller at formålet med Smittestopp er å varsle og bli varslet raskest mulig. I Anna Guro Drabløs sitt tilfelle fungerte ikke det. Foto: Ørn E. Borgen

– Dersom slike feil oppstår i situasjoner hvor man ikke kjenner vedkommende man er rundt som er nærmere to meter (slik som en kafé), så vil ikke vedkommende man har vært i kontakt med få beskjed om mulig smitte. Hva er poenget med Smittestopp da?

– Vi har ikke opplevd dette tidligere, og vi beklager at det har skjedd. Vi legger ut informasjon på nettsidene våre umiddelbart for å informere andre som kan ha opplevd det samme denne uken, sier Knudsen.

– Føles ikke ut som en trygghet

Christian Drabløs (33), Annas storebror, arrangerte familiemiddagen på søndag. Både Anna og Christian lastet ned Smittestopp i julen da de var hjemme i Ålesund og har brukt appen siden det.

– Siden vi alle har hatt på appen i familien, så spurte vi hverandre om vi hadde fått varsel. Ingen hadde fått varsel. Da fortalte søsteren min at hun ikke klarte legge inn det positive svaret, men at hun har prøvd, sier han til VG.

Da Anna varslet resten av familien tirsdag, gikk Christian og samboeren rett i karantene. Onsdag morgen testet de seg, og testen var negativ.

– Man skal få en varsel når man har vært i nærheten av noen som har testet positivt. Det er ikke så verdifullt når man får varselet så mange dager etter at jeg var i kontakt med søsteren min.

LANG TID: Christian Drabløs spiste middag med søsteren Anna og resten av familien søndag kveld. På tirsdag testet Anna positivt, men det tok ytterligere fire dager før han ble varslet i appen Smittestopp. Foto: Spleis

På mandagen var samboeren til Christian på kafé sammen med barselgruppen. På kafeen var det flere hun ikke kjente så godt.

– Det var det sikkert rundt femti mennesker på den kafeen, så hadde hun vært smittet hadde det vært greit med appen, sier han.

Christian innrømmer at han trodde man ville bli varslet raskere dersom man er i nærheten av noen som er smittet.

– Jeg tenkte at appen var en slags trygghet ... Men jeg føler ikke at det er så veldig mye trygghet i den akkurat nå.

Aldri 100 % treffsikker

Per 12. februar er det 857 800 nedlastinger av den relanserte Smittestopp-appen i Norge. Så langt har 933 meldt seg smittet.

– Kan appen rett og slett være falsk trygghet fordi den ikke alltid registrerer smitte og dermed ikke gir de som laster ned appen, beskjed?

– En app vil aldri kunne bli 100 % treffsikker, blant annet fordi det ikke vil være 100 % dekning av absolutt alle mulige nærkontakter. Den er et supplement til manuell smittesporing, og tryggheten ligger først og fremst i den samlede innsatsen i smittesporingsarbeidet. Men testing og erfaring viser at den skal fungere, den registrere nærkontakter og sender varsler, sier Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet.

ØNSKER FLEST MULIG BRUKERE: Folkehelseinstituttet oppfordrer flest mulig til å laste ned appen Smittestopp. Foto: Stian Lysberg Solum

– Kan vi ha tillit til at appen fungerer til tross for slike feil?

– Formålet med Smittestopp er å varsle og bli varslet raskt om mulig smitte. Vi har ingen indikasjoner på at appen i seg selv ikke fungerer, men den avhenger av flere omkringliggende ting, som det at testsvar fortløpende blir overført til MSIS. Alle digitale løsninger vil kunne bli rammet av hendelser og feil, men det er stort fokus på hurtig feilretting.

Knudsen har stor forståelse for at familien Drabløs er skuffet over appen, og håper ikke flere brukere har blitt rammet av samme feil.

I verste fall kan andre nærkontakter Anna Guro ikke kjenner, men likevel har vært i nærheten av, ikke blitt varslet. 23-åringen studerer til vanlig på OsloMet, og deltok i undervisningen med andre studenter på skøytebanen på mandag.

– Hvis andre i klassen har aktiv Smittestopp-app, skulle de potensielt sett også bli varslet på tirsdagen.

Anna Guro varslet læreren, som ga beskjed til resten av klassen som gikk rett i karantene.

– Alle laster jo en appen i god tro om at den skal virke, sier hun.