SKREDOMRÅDET I GJERDRUM: Slik så det ut to uker etter kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum 30. desember i fjor. VG presiserer at skredet ikke har sammenheng med NVE-rapporten som omtales i denne saken. Foto: Stian Lysberg Solum

NVE-rapport advarer: Stor sannsynlighet for at det vil bygges i faresoner

Manglende ressurser til kartlegging av faresoner utgjør en stor risiko med potensielt alvorlige konsekvenser, konkluderer Norges vassdrags- og energidirektorats risikorapport for 2021.

Av Oda Ording

Publisert: Nå nettopp

– Med klima og natur i endring er det bekymringsfullt at politikerne ikke tar dette på alvor, sier leder Dagfinn Hatløy i fagforbundet Naturviterne.

Forbundet har fått innsyn i risikorapporten sendt fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Olje- og energidepartementet i november 2020. Dagsavisen omtalte rapporten først.

I rapporten vurderer NVE risikobildet for sine ansvarsområder, som blant annet er å sikre befolkningen mot naturfare. Den viser at arbeidet med å kartlegge fareområder for flom og skred går for tregt med budsjettet NVE råder over i dag.

De mener sannsynligheten er stor for at manglende kartlegging og arealplanlegging vil føre til utbygging i slike områder. Konsekvensene vurderes som alvorlige.

– I mange områder gjenstår det god nok kartlegging av faresoner. Det kan føre til at man faktisk sier ja til utbygging på områder der det ikke burde bygges ut i dagens situasjon, sier Hatløy i Naturviterne.

– Under press på å bygge ut

Han mener rapporten viser hvor viktig det er at kommunene har god nok kompetanse og kapasitet på arealplanlegging.

– Kommunene er i tillegg under press på å bygge ut, og da hender det at en ikke tar nok på alvor den kunnskapen man har når det gjelder skred, flom og kvikkleire, sier Hatløy.

NVE beskriver i rapporten en stor forventning, blant små og mellomstore kommuner, til at de som fagmyndighet bidrar. Samtidig har NVE i dag færre ressurser enn tidligere til å involvere seg i reguleringsplaner, påpeker forbundslederen.

– Derfor er det viktig at kommunen har god nok kompetanse til å stille de riktige spørsmålene og kvalitetssikre. For små og mellomstore kommuner, som ikke kan ha full kapasitet på alle fagområder, må regionale myndigheter som statsforvalteren gi bistand til kommunene.

SLIK VURDERER DE RISIKOEN: Tabellen viser NVEs vurderinger for risikoområdet «Redusere skader fra flom, skred og overvann». Sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer, og konsekvensen dersom den inntreffer, er vurdert med tallene 1 til 5. Foto: NVEs risikorapport

– Endrer ikke regjeringens manglende prioritering

Regjeringen har foreslått å bevilge til sammen 165 millioner kroner til sikring av områdene rundt kvikkleireskredet i Gjerdrum, økt kartlegging av kvikkleireområder og økte midler til krisetiltak.

102 millioner skal gå til arbeidet med sikring i Gjerdrum, mens 13 millioner skal gå til å skalere opp NVEs kartlegging av kvikkleireområder.

– Det er positivt og høyst nødvendig. Men disse engangsbevilgningene endrer ikke regjeringens manglende prioritering av forebygging av flom- og skredsikring i flere år, der slike midler til NVE har vært utsatt for kutt eller stått stille, sier Hatløy.

Direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE, Brigt Samdal, kan ikke få sagt nok ganger hvor viktig det er at kommunene, forvaltningen og konsulentbransjen har nok kunnskap om utfordringene samfunnet står overfor.

Det har de ikke i dag, erkjenner han – særlig ikke i små og mellomstore kommuner.

– Vi prøver etter beste evne å bidra og gi råd der vi kan, men det vil fremover være en økende utfordring å ha nok kapasitet til å kunne svare ut disse behovene, sier Samdal.

DIREKTØR: For skred- og vassdragsavdelingen i Norges vassdrags- og energidirektorat, Brigt Samdal, her fra fjellet «Mannen» i 2017. Foto: Odin Jæger

Avhengig av en langsiktig bevilgning

– Opplever dere at regjeringen prioriterer disse utfordringene?

– Vi har fått tilført ekstra ressurser etter at NVE fikk overvannsansvaret i 2019, men hadde man hatt mer, kunne vi også ha fått gjort mer. Dersom man i forkant av utbygginger klarer å identifisere naturfarer, blir det rimeligere for samfunnet i det lange løp enn å rydde opp i etterkant, sier direktøren.

Han peker på at klimaendringene vil føre til flere intense nedbørshendelser, som vil utfordre infrastrukturen og potensielt kan være utløsende årsak for naturkatastrofer. Disse hensynene er ikke nødvendigvis ivaretatt i eldre bebyggelser, fordi kunnskapsgrunnlaget har endret seg.

– Da er det behov for å kartlegge og vurdere hvilke sikringstiltak som kan være aktuelle. Hvis vi får tilført flere ressurser kan vi gjøre dette arbeidet raskere, men vi er avhengig av at det blir en langsiktig bevilgning, sier Samdal.