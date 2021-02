Foto: NTB

Her vil de ikke utsette russetiden

Til tross for råd fra myndighetene om å utsette, har russ i mange norske byer fortsatt planer om å feste i april og mai.

Av Ingvild Vik

– Planlegger man for ting nærmere juni, er det mer sannsynlig at det kan gjennomføres og at dere ikke må avlyse, sa Erna Solberg på et digitalt møte med russen i februar.

I fjor slo pandemien inn over Norge bare uker før russen skulle starte feiringen. Dét førte til at mange valgte å vente med festen til nærmere sommeren.

Ett år etter roser Espen Nakstad fjorårets russ, og råder 2021-russen til å følge deres eksempel:

– De var veldig flinke. De utsatte og hadde små arrangementer, og det fulgte mange regler, tross alt, sa han på det digitale møtet.

Erfaringer fra fjoråret

Silje Tollefsen (19) var pressesjef i russens hovedstyre i Oslo i fjor.

– Vi slapp jo å møte på skolen fyllesyke, men det som var litt dritt var at vi ikke fikk brukt mye av det vi hadde bestilt, som russekort, parkaser og varme gensere, sier Tollefsen.

Hun var på russebuss, og forteller at de startet å rulle i midten av juni, og holdt på helt til slutten av juli.

Foto: Privat

– Det var ganske gøy. Vi slapp jo å stresse med eksamen. Samtidig var det vanskeligere å samle seg og møte andre busser, siden alle startet og sluttet å feire på ulike tider.

En annen som var russ i 2020, er Marita Knudsen (20) fra Drammen. Hun var initiativtager til facebookgruppen «Vi som vil utsette russetiden» (lenke + sjekke navnet).

Hun tror at russen ville endt opp med å bryte mange regler hvis de skulle feiret i mai i fjor.

– Poenget var å utsette til en tid hvor det var litt tryggere, både for russen og resten av samfunnet. Selv om det ble en redusert feiring da også, fikk vi gjort det beste ut av en kjip situasjon.

Foto: Privat

Knudsen sier at det var kjedelig å gå glipp av slippfest, landstreff og andre store fester, men at de fikk en fin russetid – tross alt. Hun råder årets russ til å ha en positiv innstilling, og være trygg på at det blir gøy, selv om man utsetter litt.

VG har vært i kontakt med russepresidenter og -styrer i 11 byer i Norge. Mange er fortsatt usikre på når russetiden skal feires.

Alle erkjenner at det ikke blir en vanlig russetid, men at de vil prøve å gjøre det beste ut av situasjonen. Ingen har tatt en endelig avgjørelse om å utsette feiringen, men noen sier at det er til vurdering, mens andre forteller at de planlegger for å feire til vanlig tid.

Under kan du lese hvordan russen ulike steder i Norge foreløpig planlegger å feire:

Oslo:

Sivert August W. Leirbakk, president i russens hovedstyre i Oslo, håper de kan komme med en avgjørelse snart, men sier at det til syvende og sist er opp til hver enkelt skole hvordan de vil løse russefeiringen.

– Tradisjonelt er det hovedstyret som fastsetter datoene. Men i den situasjonen vi er i nå, vil vi ta en avgjørelse i samråd med russestyrene på skolene.

Ifølge Leirbakk ser de på tre ulike løsninger hvis de ender opp med å utsette: Oppstart 1. mai, 17. mai eller 1. juni.

– Folk er veldig splittet på det. Derfor er det vanskelig å komme til enighet. Det er mye tradisjon rundt dette.

Foto: Privat

Bergen:

I Bergen har en samarbeidsgruppe i regi av Vestland fylkeskommune rådet russen til å holde på den opprinnelige planen om feiring i mai.

– Mitt inntrykk er egentlig at russen helst vil flytte russetiden til nærmere sommeren, men jeg skjønner også hvorfor samarbeidsgruppen ikke vil det, sier russepresident Asdis Eva Omarsdotti.

Hun understreker at de vil se an smittesituasjonen når russetiden nærmer seg.

Foto: Privat

Stavanger:

– For en uke siden hadde presidenter fra hele Rogaland et møte hvor det var en avstemning om når vi ønsker å starte russetiden. Resultatet ble flertall for å utsette til 1. mai, på grunn av den sterke anbefalingen fra både kommunen, politiet og regjeringen om å ikke starte før mai/juni, sier russepresident Elin Aase.

Foto: Privat

Trondheim:

I Trondheim har de ikke noe hovedstyre, men russepresident på Trondheim katedralskole Frida S. Hagen sier at hun har snakket med presidenter på andre skoler og at de planlegger å feire til vanlig tid.

– Men hvis det blir bedre å utsette til juni, er det også et alternativ.

Hagen sier at de dropper de store arrangementene og samlingene, og heller vil satse på spennende russeknuter og temadager på skolen.

Foto: Privat

Viken:

I Viken har hovedrussestyret bestemt at den ordinære feiringen skal foregå mellom 15. april og 17. mai.

– Men vi følger med på utviklingen, og vil gjøre løpende vurderinger i samråd med politiet og fylkeskommunen, sier Synne G Lunde i styret.

Også i Viken vil de legge mer vekt på russeknutene, som alle er smittevernvennlige, ifølge Lunde.

Foto: Privat

Kristiansand:

I Kristiansand har de ingen egen russepresident for hele byen, men president på Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) Andrea Lunde Bergman sier at de ikke har avgjort om russefeiringen skal utsettes.

– Da er sannsynligheten større for at man kan holde de fleste arrangementene utendørs, hvor målet er at alle skal føle seg inkludert. Hvis dette i tillegg kan bidra til at feiringen blir tryggere, ser vi ingen grunn til å ikke gjøre det slik.

Foto: Privat

Lillehammer:

– Jeg tror de aller fleste i Lillehammer er innstilt på å begynne til vanlig tid, sier russepresident Sara Lunn.

Hun forteller at 2020-kullet fikk feire ganske fritt, og at hun håper det blir sånn i år også.

– Vi skal ha et møte med kommunen, smitteoverlegen, politiet og flere i mars, så får vi se hva de sier. Jeg tror de er positive til at russen får begynne til vanlig tid dersom situasjonen tillater det, sier Lunn.

Hun sier de ikke vil ta noen endelig avgjørelse før etter møtet.

Foto: Privat

Tromsø:

I Tromsø går russestyret inn for å utsette russetiden en drøy måned, forteller russepresident Nima Dara.

– Vi har møttes innad i styret, og blitt enig om et tidspunkt vi tenker er bra, fra 3. juni til 20. juni, sier Dara.

Nå vil de gå i dialog med presidentene på de ulike skolene for å diskutere forslaget.

– Vi tenker at vi prøver å utsette så lenge det lar seg gjøre, så flest mulig er vaksinert og vi er litt mer immune mot et nytt utbrudd, sier Dara.

Foto: Privat

Bodø:

Russepresident Sara Landaas forteller at de har vært inne på tanken om å utsette, etter at statsministeren rådet årets russ til det i et digitalt møte tidligere i år.

– Dette skal absolutt vurderes, men ingenting er bestemt enda.

Foto: Privat

Alta:

– Hittil har vi innstilt oss på feire til normal tid, med tanke på at Finnmark har vært grønn sone lenge, sier PR-ansvarlig i russestyret i Alta Maria Greibrokk.

Hun legger til at de er forberedt på å utsette hvis smittetallene øker når det nærmer seg mai.

– Russ i fjor fikk klarsignal fra kommunen og politiet. De fikk også noen regler de måtte følge, og jeg antar vi får noe likt, sier Greibrokk.

– Vi er heldige som bor i Finnmark nå, men det er veldig kjipt at vi skal ha de samme reglene som der det er mye smitte. Vi forstår at det er bedre å være føre var, men det er selvfølgelig kjipt likevel.