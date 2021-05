Arshad Jamil sier det gikk mange bønner til Gaza på id og Kristi himmelfartsdag. Foto: Torstein Bøe / NTB

Alternativ id-feiring i barnas ånd – mange bønner gikk til Gaza

På grunn av coronapandemien ble det også i år en alternativ markering av slutten på muslimenes fastemåned ramadan. Feiringen av årets id var rettet mot barna.

Av NTB-Per-Helge Berg

Id al-fitr er den muslimske høytiden som markerer avslutningen på en måned med faste. Markeringen begynte ved solnedgang onsdag og varer hele torsdagen.

Coronarestriksjonene førte til at feiringen ble redusert og at det ikke ble bønnesamlinger i moskeene denne gangen.

Istedenfor ble det blant annet arrangert en drive-in-feiring utenfor Oslo, der barna først og fremst skulle få en opplevelse, og voksne få vaksineinformasjon.

– De yngste har vært rammet mest av pandemien og litt av hensikten med årets opplegg var å gi dem en god opplevelse, sier Arshad Jamil fra Islamic Cultural Centre Norway (ICC), som sammen med Det Islamske Forbundet (Rabita), sto bak årets alternative markering.

Fikk gaver og coronainformasjon

Det er tradisjon å gi gaver under feiringen, og barna fikk dermed både godteposer og is mens klovner sørget for en hyggelig opplevelse mens bilene kjørte forbi de forskjellige standene som var satt opp.

– Dette har gått over all forventning, folk var fornøyde og glade, sier Jamil, og anslår at rundt 300 biler var innom arrangementet, der man også fikk informasjon om corona og vaksinering.

– Jeg tror det er viktig at man har et alternativ å forholde seg til der man holder seg innenfor smittevernreglene. Hvis man ikke hadde det, kunne det lett blitt slik at man fant på noe annet som ikke nødvendigvis var innenfor smittevernreglene, mener han.

Gaza-konflikten

Blant de voksne var selvsagt oppblussingen av konflikten på Gaza et samtaleemne, og noe som satte en demper på feiringen.

– Det som skjer er helt ute av alle proporsjoner, sier Jamil og tror at det er mange bønner i dag som er rettet mot det som skjer i Midtøsten nå. Ikke minst fordi det også er Kristi himmelfartsdag samtidig.

– Jeg tror det er mange i dag som ber om fred i verden, om å bli kvitt pandemien og om å respektere menneskerettigheter. Hat avler hat, avslutter han.

Statsminister Erna Solberg (H) benyttet for øvrig anledningen til å legge ut en video på Instagram der hun ønsket landets muslimer en god feiring av sin viktigste høytid.