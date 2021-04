SØKER: Politiet sperret av et område på Varaldsøy og gjennomførte søk fredag. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Drapssiktede på Varaldsøy mener kvinne må ha dødd som følge av fall

Den siktede mannen i 40-årene har forklart at han på et tidspunkt observerte den avdøde kvinnen ligge urørlig på asfalten, opplyser hans forsvarer.

Av Andrea Rognstrand

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var torsdag kveld at det lokale brannvesenet på den lille øya Varaldsøy i Hardangerfjorden rykket ut til et såkalt first responder-oppdrag.

Hun ble forsøkt gjenopplivet, men ble til slutt erklært død på stedet. En mann i 40-årene ble pågrepet i nærheten av stedet der kvinnen ble funnet og siktet for forsettelig drap etter Straffeloven §275.







Politiet har vært tilbakeholdne med detaljer om hva slags skader den avdøde kvinnen hadde. Etter det VG kjenner til skal kvinnen ha blitt funnet med hodeskader på en av veiene på øya.

– Ikke basketak

Den drapssiktede mannen ble lørdag formiddag fremstilt for fengsling i Bergen tingrett.

– Han erkjenner ikke at han har vært i basketak med avdøde, og han mener at de skadene hun har må skyldes et fall. Han har på et tidspunkt observert at hun ligger urørlig på asfalten. Frem til det husker han godt, men etter det er han usikker på tid, hva han gjør og hva andre gjør, sier siktedes forsvarer Jørgen Riple til VG.

– Hva har han sagt om foranledningen til dødsfallet?

– Der har han gitt uttrykk for at han husker det godt. Det kan være enkelte detaljer han ikke har kommet på, men har forklart relativt greit frem til hun ligger på asfalten i det han mener er et fall.

Til Bergens Tidende har forsvareren opplyst at siktede utførte munn-til-munn og hjertekompresjoner etter at han så henne ligge på bakken.

Politiets og siktedes oppfatning spriker

Ifølge VGs opplysninger skal kvinnen før dette ha varslet andre at hun var i en krangel. Forsvareren vil ikke svare direkte på hvorvidt det har vært en konflikt i forkant, men sier at han har forklart seg til politiet.

Politiet har tidligere opplyst at siktede og avdøde betegnes som bekjente, men at de ikke er i slekt eller har en nær relasjon til hverandre.

Mannen har så langt vært i ett avhør med politiet. I tillegg er det en egen rapport fra samtaler med polititjenestepersoner i forbindelse med pågripelsen torsdag kveld.

– Er dere og politiet enige om hva som har skjedd?

– Nei, hadde politiet vært enige med min klient, hadde han neppe vært fremstilt for varetekt, sier forsvareren.

– Hvor er det det spriker?

– Politiet mener skadene er et resultat av vold fra min klient, vi mener det er som følge av et fall eller en ulykke, sier Riple.

Deltok først fra cellen

Den siktede mannen deltok på fengslingsmøte over videolink fra Bergen fengsel. Han ble først koblet opp fra cellen sin og satt på sengen. Han var iført rød genser, mørk bukse og fremstod rolig.

– Var du fornøyd med hvordan det ble tilrettelagt for hans deltakelse?

– Det er alltid en avveiing om man skal si ja eller nei til videolink. Han ble oppkoblet fra cellen. Det er uverdig at du i en så alvorlig sak skal sitte med en liten ipad, sier forsvarer Riple.

Da det ble klart at det var vanskelig for siktede å få med seg hva aktørene i møtet sa på ipaden, ble han flyttet til et videorom i fengselet.

– Da vi fikk det opp og gå i videorommet, ble det akseptabelt, sier forsvareren.