Dette studiet gir nesten garantert jobb og høy lønn - men få melder seg

Natt til fredag går fristen ut for å søke høyere utdanning, og ekspertene forventer høye søkertall. Lisa Flage valgte en lite kjent utdanning som gir både gir høy lønn og nesten garantert jobb.

I fjor var det 12.000 flere enn året før som søkte høyere utdanning i Norge. Nesten hele økningen besto av søkere som leverte inn rett før fristen, 15. april.

Søknadsfristen betyr at søknaden må være ferdig registrert før midnatt natt til fredag.

Både antall søknader i fjor og antall søknader på siste dag før fristen utløp var nye rekorder, med en økning i prosent på henholdsvis 8,7 og 75 prosent sammenlignet med 2019.

– Samordna opptak forventer et høyt antall søknader også i år, sier Terje Mørland, som er direktør for utdanningstjenester i Unit, til NTB.

Valgte ukjent utdanning

Lisa Flage (31) valgte en ganske ukjent utdanning: Treårig branningeniør. Det betalte seg: Hun gikk rett fra studiene og ut i jobb. Først i Kristiansand - senere i det kommunale brannvesenet i Kvinesdal.

Bachelorstudiet ved Høgskulen på Vestlandet gir nesten garantert jobb - men færre og færre tar den.

– Dette er et spennende yrke med mange muligheter. Da jeg var barn likte jeg å rote i peisen og teste ut når det var lett å fyre opp og når det var vanskelig, hvordan trekken i pipa og været ute kunne påvirke dette. Nå jobber jeg som ingeniør i brannvesenet, det er helt perfekt, sier Flage.

Hun sier yrket fortsatt er mannsdominert, men at det går i riktig retning.

– Jeg synes flere burde prøve dette studiet. Det er to år kortere enn sivilingeniør og superspennende. Dessuten er du ganske sikker på å få jobb med en gang, og lønnen er god og trygg, sier hun.

– Hvorfor tror du færre søker studiet nå?

– Det kan være at yrket er blitt mer utvannet, før var denne utdanningen veien inn i brannvesenet. Nå er det flere muligheter, sier Flage.

– Høy og trygg lønn

Forhandlingssjef Knut Aarbakke i NITO tror utdanningen er for lite kjent. De siste årene har antall søkere til studiet falt, og i førsteårskullet er det nå bare 18 studenter.

– Jeg tror mange aldri har hørt om dette yrket eller kjenner utdanningen. Den er for lite kjent sier Åaarbakke.

Han sier videre at den treårige utdanningen nesten garanterer studentene jobb og en høy og trygg lønn.

– Mangelen på branningeniører gjør at lønnen presses opp. Startlønnen for nyutdannede er i snitt 550 000 kroner, og etter noen få år ser vi at mange får markant høyere lønn en det også, fordi erfaringen deres er svært ettertraktet i flere bransjer, sier Aarbakke.

Mange starter i lokale brannvesen, men går senere over i konsulentbransjen tilknyttet byggeindustri og offshore, forteller han.