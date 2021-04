DUO: Vaksinene fra AstraZeneca (t.v.) og Johnson & Johnson. Foto: OLI SCARFF, AFP og Jessica Hill, AP

AstraZeneca og Johnson & Johnson har ett viktig fellestrekk

De to vaksinene har en viktig ting til felles. Det kan forklare hvorfor de sjeldne bivirkningene ikke har skjedd med Pfizer og Moderna-vaksinene.

Av Line Fausko

Folkehelseinstituttet (FHI) vil i dag klokken 16 avgjøre skjebnen til AstraZeneca-vaksinen, som er satt på pause etter at sjeldne blodpropper har ledet til flere dødsfall.

Samtidig er Johnson & Johnson-vaksinen satt på pause i Europa, på initiativ fra selskapet selv, etter at syv lignende tilfeller er oppdaget av syv millioner vaksinerte i USA.

Det som gjør disse tilfellene helt spesielle, er at de har den sjeldne kombinasjonen uvanlige blodpropper og lave blodplater.

Hva er fellestrekkene?

Begge er såkalte vektorvaksiner. AstraZeneca og Johnson & Johnson bruker adenovirus (forkjølelsesvirus) som vektor. Vektor betyr rett og slett viruset som brukes for å lage vaksinen.

Hva er adenovirus?

Den såkalte adenovirus-vektoren er et hjelpemiddel.

Den brukes til å levere genet for coronavirusets piggeprotein til celler i kroppen. Cellene i kroppen begynner så å produsere piggeproteinet.

Når de gjør det, får vi en immunreaksjon i kroppen som gjør oss beskyttet mot coronaviruset hvis det kommer inn i kroppen.

CORONA: De røde taggene som stikker ut, er det som kalles piggeproteinet. Et annet navn for det er spikeproteinet. Foto: NIH / REUTERS

Dette er sykdomsbildet De hadde blodpropper på uvanlige steder, som mage og hjerne

I tillegg hadde de blødninger og lavt antall blodplater Vis mer

Hva er ulikt?

Johnson & Johnson bruker menneskevirus (på fagspråket Ad26).

AstraZeneca bruker sjimpansevirus som adenovirus (ChAdOx1).

Begge deler er godt utprøvd, blant annet i genterapi og vaksiner, ifølge professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo.

Hun er ekspert på immunforsvaret og har fulgt tett med på utviklingen siden de norske forskerne koblet AstraZeneca-vaksinen med de sjeldne blodproppene.

PROFESSOR: Anne Spurkland sier det ikke er umulig at det er noe med selve adenoviruset som kan forårsake disse sjeldne blodpropp-tilfellene. Foto: Marius Knutsen

– Fordelen med et sjimpansevirus er at menneskekroppen har lite beskyttelse av det fra før, som gjør at immunforsvaret forholder seg til det som en ny nyhet og derfor lager en bedre immunreaksjon også mot piggeproteinet fra coronavirus, sier hun.

Johnson & Johnsons menneskevirus-vektor er brukt på 200.000 mennesker i forbindelse med ebolavaksinen. Spurkland tror grunnen til at det sjeldne sykdomsbildet ikke er oppdaget der, kan være fordi ebola er en så alvorlig sykdom at bivirkninger kan ha gått under radaren.

Det kan også være at bivirkningene ikke er oppdaget tidligere fordi de er så sjeldne at man først så dem under massevaksineringen mot covid-19.

Den russiske Sputnik-vaksinen er også en adenovirus-vaksine. Den bruker to ulike vektorer til første og andre dose.

I LIMBO: På torsdag bestemmer FHI hva de skal gjøre med AstraZeneca-vaksinen. Foto: ALESSANDRO DI MARCO / ANSA

I Norge har 1 av 25.000 som har fått AstraZeneca-vaksinen, fått disse sjeldne blodproppene. I USA er det 1 av en million som mistenkes å ha fått det etter Johnson & Johnson-vaksinen.

Det kan bety flere ting, ifølge Spurkland:

At vi i Norge har vært ekstra uheldige, som har fått såpass mange alvorlige tilfelle på kort tid.

At man ikke har oppdaget alle tilfellene i USA. USA har et oppstykket helsevesen, og antageligvis ikke like gode rapporteringssystemer. I tillegg kan det være vanskelig å koble sammenhengen med vaksine hvis de bare får en pasient per sykehus, i motsetning til i små land som Norge, der de fleste havnet på Rikshospitalet.

Det kan også være noen tekniske forskjeller på de to adenovirusvektorene som kan påvirke risikoen, sier professoren:

For eksempel hvor lett adenoviruset sprekker, eller hvor lett de binder seg til blodplater.

Forskjell i dosering: jo færre viruspartikler du injiserer, jo mindre sannsynlighet kan det være for at bivirkningen oppstår, forteller Spurkland.

Kan det være adenovirusene som forårsaker de sjeldne blodproppene?

– Ja det kan det bety, absolutt. Blodplater er en del av immunforsvaret mot virus, sier professoren.

En annen grunn til å tenke det, er at disse sjeldne blodproppene ikke er sett etter å ha vaksinert millioner av mennesker med Pfizer og Moderna. Disse baserer seg på en helt annen og ny teknologi som benytter RNA – som sender en kopi av arvematerialet inn i kroppen.

Adenovirus kan binde seg til blodplater

Den tyske forskeren Andreas Greinacher har stått for granskingen i Tyskland og skrevet en fagfellevurdert artikkel om tilfellene – som nå kalles vaksine-indusert immun trombolisk trombocytopeni (VITT).

I artikkelen trekkes det frem at adenovirus har evnen til å binde seg til blodplater.

Det kommer også frem i en ny artikkel fra samme publikasjon, der flere amerikanske forskere har undersøkt en syk pasient som har fått Johnson & Johnson-vaksinen. De skriver:

– Vårt tilfelle tyder på at den sjeldne hendelsen kan være knyttet til adenovektorvaksiner.

I tillegg har en ny FHI-studie, som har sett på vaksinerte, funnet at vektorvaksinene oftere fører til blødninger enn mRNA-vaksinene som Pfizer og Moderna. Faktisk var sannsynligheten for å oppleve blødningsepisoder 20 ganger høyere hos personer vaksinert med vektorvaksine sammenlignet med mRNA-vaksine.

Men akkurat hvorfor det skjer, er fortsatt et mysterium for forskerne.